وفاة الفنان المصري محمد عبدالحليم

فقد الوسط الفني المصري الفنان المخضرم محمد عبدالحليم، الذي توفي عن عمر يناهز 78 عاماً بعد صراع مع المرض.

ونعى معين مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية الفنان الراحل، حيث قال في منشورٍ نشره على مواقع التواصل الاجتماعي: “الدوام لله، وفاة الفنان محمد عبد الحليم”.

وتُوفي الفنان المصري في منزله الواقع بمنطقة الملك الصالح جنوب القاهرة، بعد يومين من معاناته مع ضيق التنفس.

وأكد معين مكرم أنّ جثمان محمد عبد الحليم شُيّع بعد ظهر اليوم الأحد، ودُفن في مقابر العائلة بحي الدراسة شرقي القاهرة.

ويُعد الفنان الراحل واحداً من الفنانين المخضرمين، الذين اشتهروا بتقديم أدوار متنوعة.

يُذكر أنّ محمد عبد الحليم قدّم خلال مسيرته أكثر من 300 عمل نذكر منها: مسرحية وجهة نظر، مسلسل دموع في عيون وقحة، ومسلسل شيخ العرب همام، والجزء الثاني من مسلسل اللعبة الذي يُعد آخر أعماله.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية