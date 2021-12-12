تطبيقات الأسبوع للاندرويد – مجموعة تطبيقات جديدة ومميزة مختارة بعناية

كما تعودنا وعودناكم معكم في يوم الأحد من كل أسبوع نستعرض لكم فيه مقالة تطبيقات الأسبوع للاندرويد ونبحث من أجلكم عن أفضل تطبيقات الأندرويد المجانية والمدفوعة. دائماً كنا نحاول أن نجلب لكم التطبيقات التي تشملها عروض مجانية لفترة زمنية محدودة أو حتى تلك التطبيقات التي حصلت على حسومات ويمكنكم شراؤها بتكاليف مالية أقل. اتضح أن هذه التطبيقات لا تتغير كثيراً، ولذلك، قررنا أن نجلب لكم مجموعة جديدة من التطبيقات التي تم تطويرها مؤخراً لنظام أندرويد.

من الآن فصاعدا، سنهتم بتوفير التطبيقات الجديدة والمتنوعة التي تساعدكم في تأدية أعمالكم اليومية بشكل أفضل وتحقق لكم أفضل استفادة ممكنة من هواتفكم الأندرويد. كل ما عليكم فعله هو متابعة موقع أخبار التطبيقات بصورة مستمرة، ثم تثبيت أحدث التطبيقات التي نجلبها لكم وتجربتها. قد لا تكون جميعها تطبيقات مميزة، ولكن لكل منها وظيفة رائعة يمكن أن تساعد بعض منكم.

Phone Clap Finder

تطبيق Phone Clap Finder هو تطبيق جديد على المتجر، على الرغم من وجود العديد من التطبيقات الشبيهة له، إلا أن وظيفته أكثر من رائعة. الهدف من التطبيق هو مساعدتك في العثور على هاتفك أو جهازك اللوحي بشكل أسرع من خلال التصفيق فقط.

كل ما عليك فعله من أجل العثور على هاتفك هو أن تصفق بيديك وسوف يقوم الهاتف بتشغيل الهزاز “Vibration” أو سيضيئ مصباح الفلاش. أيضاً يمكنك ضبط التطبيق على تشغيل نغمة رنين محددة في هذه الحالة. باختصار شديد، لن يتوه هاتفك منك مرة ثانية.

السعر : مجاني

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Anti Theft Whistle – Alarm App

اتضح أن التصفيق للهاتف للعثور عليه من الممكن أن يتسبب في إزعاج أفراد أسرتك خاصة وإن كنت تحاول العثور على الهاتف في أوقات المساء. ستكون مشكلة أكبر إذا تسببت في إيقاظ أطفالك الصغار. إذن، ما هو رأيك إذا تمكنت من العثور على الهاتف من خلال الصفير فقط؟ بالتأكيد فكرة أفضل من التصفيق.

تم تطوير تطبيق Anti Theft Whistle في الأساس لحماية الهاتف من السرقة، ولكنه مفيد جداً من أجل العثور على الهاتف في مواقف وظروف مختلفة. هذا التطبيق من الممكن أن يصدر صوت رنين إذا حاول أحدهم كتابة كلمة المرور الخاصة بك لفتح قفل الهاتف دون علمك. تطبيق رائع ومميز وننصحكم بتجربته.

السعر : مجاني

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Al-Tasbeeh and Al-Azkar

تطبيق التسبيح والأذكار هو تطبيق ديني وإسلامي يتيح لك القدرة على تذكر التسابيح والأدعية الدينية. تصميم التطبيق بسيط ورائع ويساعدك على التسبيح بشكل يومي ويتيح لك إمكانية إضافة تسابيح جديدة ويتضمن أوراد الليل والنهار ويمكنك إضافة أي ورد جديد.

أيضاً ستجد التطبيق يحتوي على أذكار الصباح والمساء ويمكنك تعيين وضبط خط النصوص والحجم والألوان حسب ما تراه مناسباً. تطبيق ديني وإسلامي رائع يستحق التجربة وخاصة لأولئك الأشخاص المداومين على التسبيح والأذكار اليومية.

السعر : مجاني

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Music remixer Pro

تطبيق Music remixer Pro لعشاق صناعة الموسيقى. سيساعدك هذا التطبيقات على صناعة الموسيقى والألحان الخاصة بك. أكثر من إيقاع والعديد من الأنماط لمزجها مع بعضها البعض وستحصل على ألحان موسيقية مميزة خاصة بك.

السعر : مجاني

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Future VPN

نحن نعلم أن هناك العديد من تطبيقات الشبكة الخاصة الافتراضية VPN على متجر جوجل بلاي. المشكلة أن أغلب هذه التطبيقات هي تطبيقات مدفوعة وغالية الثمن. ولذلك قررنا أن نجلب لكم تطبيق Furure VPN وهو تطبيق مجاني سيساعدكم في الوصول إلى مواقع الإنترنت والخدمات المحجوبة على بلدتكم، كما أنه سيعمل على تزييف عنوان IP الخاص بكم حتى لا يتمكن أي شخص أو جهة من مراقبة نشاطكم على الإنترنت.

السعر : مجاني

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أغاني أم كلثوم كاملة بدون نت

لعشاق الفن الأصيل وزمن الفن الجميل. تطبيق أغاني أم كلثوم كاملة بدون نت يحتوي على جميع أغاني أم كلثوم الأكثر شهرة ويمكنكم الاستماع إليها وقتما تشاؤون ودون الحاجة إلى اتصال بالإنترنت. قد لا يكون التطبيق كامل، ولكن بالتأكيد ستجدون أجمل القصائد والأغاني التي غنتها أم كلثوم بداخل التطبيق. وسيلة مثالية للتسلية أثناء السفر أو للاسترخاء بعد يوم عمل طويل.

السعر : مجاني

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رنات للهاتف منوعة بدون انترنيت

تطبيق رنات هو تطبيق يحتوي على العديد من الرنات الإسلامية بما في ذلك بعض من الأدعية والأناشيد الدينية ويعمل بشكل مباشر بمجرد تحميله. الجانب السلبي الوحيد في التطبيق هو أن مساحته كبيرة ولكنه يزخر بالعديد من الرنات الرائعة.

السعر : مجاني

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Volume Booster

هل بدأت تشعر مؤخراً أن صوت الهاتف أصبح ضعيف؟ ربما السبب في ذلك هو كثرة تواجد الغبار والأتربة في شبكة المكبرات الصوتية. في هذه الحالة يمكنك الاعتماد على تطبيق Volume Booster والذي سيتيح لك القدرة على رفع صوت الهاتف أعلى من وضعة الافتراضي بفارق كبير. فحتى إذا كنت تستخدم سماعة رأس، فستلاحظ أن الصور أصبع أعلى من وضعه الافتراضي.

ستلاحظ أن التطبيق يحتوي على 8 أوضاع مختلفة من زيادة الصور، أو يمكنك القول إنها 8 مستويات مختلفة. فقط لا تحاول أن تختار وضع Max حتى لا تتسبب في تلف السماعات.

السعر : مجاني

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Mp3 music downloader

بالطبع هو لن يكون بمثابة تطبيق Spotify، ولكنه تطبيق رائع وبسيط وسهل الاستخدام ويساعدك في البحث عن أي أغنية أو نوع من الموسيقى وتنزيلها على ذاكرة هاتفك للاستماع إليها في وضع عدم الاتصال بالإنترنت. أما إذا كنت متصل بالإنترنت، فيمكنك عرض كلمات الأغنية.

السعر : مجاني

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Sword Knights

في النهاية لدينا لعبة أندرويد خفيفة ومسلية جداً ولكنها مجانية لفترة محدودة. في هذه اللعبة كل ما عليك فعله هو النقر للدفاع عن نفسك ومبارزة العديد من الوحوش. ومع استمرارك في اللعبة ستتحصل على أنواع جديدة من السيوف التي يمكنك استخدامها في التخلص من الوحوش الأكثر شراسة.

السعر : مجاني لفترة محدودة