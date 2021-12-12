نادر الأتات يكشف بوستر أغنيته الجديدة قلي وينك

كشف النجم اللبناني نادر الأتات عن بوستر أغنيته الجديدة “قلي وينك” التي سيطرحها على طريقة الفيديو كليب.

ونشر الفنان اللبناني البوستر على حساباته في مواقع التواصل الاجتماعي، وأكدّ بأنّه صور فيديو كليب الأغنية في مدينة دبي الإماراتية.

وعبرّ النجم اللبناني عن سعادته بالتعاون لأول مرة مع شركة لايف ستايلز ستوديوز، وقال بأنّه يعود من خلال هذه الأغنية للنوع الغنائي الذي أطل به لأول مرة على عشاقه من خلال أغنية أني وفيت.

من جانبها علّقت شركة لايف ستايلز ستوديوز على بوستر الأغنية بوصف نادر بصاحب الصوت والحضور النادر.

يذكر أنّ أغنية قلي وينك من كلمات أميل فهد وألحان وسيم بستاني، وتوزيع عمر صباغ.

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