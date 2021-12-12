أكدّت بوابة المعلومات الصحية الألمانية بأنّ الإجهاد الشديد يعد المسبب الأول لعقيدات الأحبال الصوتية، وقالت بأنّ المدرسين، المطربين، والأطفال الذين يصرخون بشدة هم الأكثر عرضةً للإصابة بها.

وتتمثل أعراض الإصابة بعقيدات الأحبال الصوتية بتعذر النطق، بحة الصوت، وغناء المطرب لنغمات مرتفعة أو منخفضة جداً، بحسب البوابة الألمانية، التي دعت الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لمراجعة الطبيب من أجل الحصول على العلاج اللازم.

ويتم علاج الإصابة بعقيدات الأحبال الصوتية في البداية بإراحة الحبال الصوتية، وفي حال استمرار المشكلة، يتم اللجوء لعلاج أمراض النطق واللغة، وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء للعلاج الجراحي.

On Sun, Dec 12, 2021 at 2:34 PM huda almezwaghi <[email protected]> wrote:

عنوان سوشال: من هي الفئات الأكثر عرضةً للإصابة بعقيدات الأحبال الصوتية؟

تعرف على المسبب الأول لعقيدات الأحبال الصوتية

أكدّت بوابة المعلومات الصحية الألمانية بأنّ الإجهاد الشديد يعدد المسبب الأول لعقيدات الأحبال الصوتية، وقالت بأنّ المدرسون، المطربون، والأطفال الذين يصرخون بشدة هم الأكثر عرضةً للإصابة بها.

وتتمثل أعراض الإصابة بعقيدات الأحبال الصوتية بتعذر النطق، بحة الصوت، وغناء المطرب لنغمات مرتفعة أو منخفضة جداً، بحسب البوابة الألمانية، التي دعت الأشخاص الذين يعانون من هذه الأعراض لمراجعة الطبيب من أجل الحصول على العلاج اللازم.

ويتم علاج الإصابة بعقيدات الأحبال الصوتية في البداية بإراحة الحبال الصوتية، وفي حال استمرار المشكلة، يتم اللجوء لعلاج أمراض النطق واللغة، وفي الحالات الشديدة يتم اللجوء للعلاج الجراحي.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية