الفنانة الليبية التشكيلية سعاد اللبة تفوز بجائزة “فرانكو كوومو” الدولية

فازت الفنانة التشكيلية الليبية سعاد اللبة، بجائزة “فرانكو كوومو” الدولية التابعة لمجلس الشيوخ الإيطالي، ضمن نخبة من عمالقة الفن العالميين، جرى تكريمهم في قصر “جوستينياني” بالعاصمة الإيطالية روما.

وتوجهت اللبة بالشكر للقائمين على الجائزة، وفي مقدمتهم زوجة الأديب فرانكو كومو، معتبرة أن هذا التكريم سيكون دافعا لها لبذل مزيد من الجهود، والمثابرة لتحقيق النجاح الذي تحلم به.

وشاركت الفنانة اللبة، في ما يقارب خمسين معرضاً فنياً، تحصلت خلالها على العديد من التكريمات والألقاب الدولية، وأجريت معها العديد من المقابلات، وكتب عنها وعن أعمالها العديد من الكتاب والصحفيين والنقاد، كما تحمل عضوية عدة جمعيات ومنظمات، منها عضوية المنظمة الليبية للتصوير الفوتوغرافي، وعضوية جمعية “arte” الإيطالية للفنون بروما، وعضوية جمعية نساء إفريقيا بروما.

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