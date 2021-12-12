“سوني” تستحوذ على شركة جديدة لتطوير الألعاب

في إطار سعيها لتعزيز مكانتها في سوق الألعاب، قامت شركة سوني اليابانية بالاستحواذ على شركة Valkyrie Entertainment.

ويأتي هذا الاستحواذ بعد شراكة طويلة بين الشركتين، ويدخل في إطار سعي سوني لتعزيز قسم الألعاب في الشركة.

وشركة Valkyrie Entertainment عبارة عن استديو لتطوير الألعاب، حيث يرتكز عملها على تطوير الألعاب بالتعاون مع الشركات الأصلية، حيث قامت مؤخراً بتطوير لعبة God of War التي أصدرتها سوني، بالإضافة لتطويرها مجموعة من الألعاب من إصدار مايكروسوفت وغيرها من شركات الألعاب.

وقالت الشركة اليابانية إنّ هذا الاستحواذ سيُطوّر قسم الألعاب، الذي يشهد نمواً كبيراً مقارنةً بباقي الأقسام.

يُذكر أنّ الشركة اليابانية، لم تكشف عن القيمة التي دفعتها حتى تمكنت من الاستحواذ على شركة Valkyrie Entertainment.

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