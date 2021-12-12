تطبيقات الأسبوع للايفون والايباد – تطبيقات مختارة بعناية وعروض مجانية لفترة محدودة!

نحن في أخبار التطبيقات وكما جرت العادة منذ أعوام طويلة نقدم لكم كل أسبوع مجموعة رائعة ومتميزة من التطبيقات التي يتم اختيارها من قبل محررينا، هذه الاختيارات هي نتيجة بحث وعمل دؤوب لتوفير التطبيقات التي تبحثون عنها دون العناء في البحث بين كم هائل في متجر آبل “آب ستور” ، فنتمنى دوماً أن تنال إعجابكم مع ملاحظة أن بعض التطبيقات تشملها عروض مجانية لوقت محدود، فسارع بتنزيلها وعدم تفويت الفرصة لأن هذه العروض قد تنتهي في أي وقت وموقع “أخبار التطبيقات” غير مسئول عن ذلك!

تطبيق القرآن الكريم و التفسير الصوتي

هو تطبيق مميز يتيح للمستخدم قراءة القرءان الكريم والإطلاع على المعاني والتفاسير الخاصة بالآيات وأهم ما يتميز به هو التفسير الصوتي للقرءان وفقاً لتفسير السعدي.



السعر : مجاني

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تطبيق Photo Album Privacy Manager لحفظ الصور بسرية

يعد الاحتفاظ بالصور ومقاطع الفيديو في ألبومات غير مرئية أفضل شكل من أشكال الخصوصية، هذا التطبيق يتيح لك إخفاء ما تريد إخفاؤه بشكل سري وبكلمة مرور أو بصمة الوجه والإصبع مع خيارات كثيرة لإدارة الصور المخفية كحفظها في ألبومات وتعليمها بوسوم وغير ذلك.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Fast Clip لإدارة النسخ واللصق

هو تطبيق مميز كان متوفراً في السابق على حواسيب ماك والآن بات متاحاً لهواتف الايفون وهو يتيح إدارة حافظة النسخ واللصق كما يعمل كأداة بسيطة لتسجيل الملاحظات.

السعر : مجاني لفترة محدودة

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تطبيق Blur Background لعمل تأثير البورتريه

هل هاتف الايفون الخاص بك قديم نسبياً وبه كاميرا واحدة؟ قد لا يحتوي إذا على خاصية وضع البورتريه Portrait Mode لتشويش الخلفية وهذا التطبيق سوف يضيف تلك إلى هاتفك.



السعر : مجاني لفترة محدودة

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دردشاتي – تطبيق رائع للتعارف والبحث عن زواج!

للمقبلين على زواج أو من يبحث على زوجة. نقدم لكم تطبيق دردشاتي للتعارف الزواج والشات وهو من اشهر تطبيقات التعارف العربية للبحث عن زواج او زواج مسيار بما لا يخالف الشريعة الاسلامية ويعتبر افضل برنامج تعارف ، التطبيق له شهرة واسعة جدا بالعالم العربي حيث يشمل عدد هائل من المشتركين وامكانيات عديدة للدردشة والتعارف الجدي بهدف الزواج والتعارف الحلال.

التطبيق يشمل الكثير من الميزات لمن يبحث عن هذه النوعية من التطبيقات . من مميزات التطبيق ايضا الكم الهائل من المشتركين بشكل يومي ومتواصل وامكانية العثور على نتائج لمستخدمين قريبين منك .

التطبيق يتميز ايضا بالمحافظة على نمط تعارف اخلاقي وبدون صور او معلومات خارجة عن الآداب لما يتميز به من رقابة وكثرة المستخدمين . التطبيق يمنح كل مشترك باقة اشتراك مجانية ل-3 ايام بالاضافة ايضا الى امكانيات كثيرة مجانا .

السعر : مجاني

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تطبيق Picsee للكتابة على الصور

هو تطبيق مميز يتيح لك خيار الكتابة على الصور بخطوط جميلة وبأشكال مختلفة وكذلك التعديل على الصور وإضافة الملصقات والفلاتر.

السعر : مجاني لفترة محدودة