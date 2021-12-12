شاومي تطلق تلفاز ذكي جديد بمواصفات مميزة

أزاحت شركة شاومي الصينية الستار عن تلفاز ذكي بمواصفات مميزة أطلقت عليه Redmi Smart TV X2022.

وزودت الشركة الصينية جهازها الجديد بلوحات مقاس 55 و65 بوصة، ودقة عرض 2160*3840 بيكسل وجودة عرض 4K، ومعدل تحديث 120 هرتز.

ويتميز التلفاز الجديد بإضاءة خلفية بمصفوفة كاملة 10 بت، وبتغطية الشاشة لنطاق الألوان DCI-P3 بنسبة 94%، وبدعمه تقنية FreeSync Premium وتنقية Dolby Vision، وAtoms.

وسيحتوي التلفاز الجديد على سماعات استريو بقدرة 12.5 واط، منفذ HDMI2.1، منفذ HDMI 2.0، ومنفذي USB-C، وعدّة منافذ أخرى.

وأكدّت الشركة الصينية إمكانية التحكم بالتلفاز الجديد من خلال المساعدات الصوتية بفضل الميكرفونات المدمجة الموجودة فيه.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر التلفاز الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية