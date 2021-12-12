سيف الدين سبيعي يتحدث عن طلاقه من سلافة معمار وينتقد مسلسل مسيرتي

كشف الفنان السوري سيف الدين سبيعي من خلال لقاء إعلامي عن بعض تفاصيل حياته، حيث قال إن طلاقه من زوجته سلافة معمار لم يستغرق سوى دقيقتين فقط، وأكدّ بأنّ الطلاق حدث بدون مشاكل، وبأنّه ابنته ذهب ستبقى تربطه بسلافة طوال العمر رغم الانفصال.

كما تطرق النجم السوري لحياته الفنية وقال إنه فضل الإخراج على التمثيل لكي يخرج من جلباب والده الفنان الراحل رفيق سبيعي.

وانتقد المخرج السوري مسلسل مسيرتي الذي تناول سيرة حياة الفنان السوري جورج وسوف، وقال إن المسلسل ضعيف من حيث النص، الإخراج، والإنتاج، وبأنّ أسطورة كجورج وسوف تحتاج لمسلسل من عدّة أجزاء وليس مسلسل من 6 حلقات فقط.

وكان سيف الدين سبيعي حقق نجاحاً في الموسم الرمضاني الماضي من خلال إخراجه لمسلسل على صفيح الساخن الذي حقق نسبة مشاهدة عالية.

يذكر أنّ المخرج السوري يقوم حالياً بتصوير مسلسل الوسم الذي يلعب بطولته الفنان قصي خولي.

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