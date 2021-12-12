أنثوني هوبكنز يحصد جائزة الفيلم الأوروبي لأفضل ممثل

نال الممثل أنثوني هوبكنز جائزة الفيلم الأوروبي لأفضل ممثل عن دوره في فيلم The Father ، حيث لعب الممثل البالغ من العمر 83 عاماً دور أب يعاني من الخرف، وأبدع في تجسيد شخصية مريض الزهايمر.

وأعلنت أكاديمية السينما الأوربية من برلين عن فوز أنتوني بالجائزة التي تعد واحدة من أعرق الجوائز السينمائية.

ويُعد هوبكنز واحد من الفنانين المخضرمين، حيث قدم خلال مسيرته مجموعة كبيرة من الأفلام أبرزها: هتشكوك، ثور، التنين الأحمر، هانيبال، وغيرها من الأفلام.

يذكر أنّ أكثر من 4000 عضو من أعضاء الأكاديمية يختارون من خلال التصويت الممثل الأفضل بنظرهم، ثم تمنح الجائزة للممثل الذي يحصد أكبر عدد ممكن من الأصوات.

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