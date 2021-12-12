فئات يجب أن تحرص على أخذ لقاح الإنفلونزا

أكدّت لجنة التطعيمات الدائمة التابعة لمعهد روبرت كوخ الألماني أهمية حصول مجموعة من الفئات على لقاح الأنفلونزا في بداية فصل الشتاء.

وحددت هذه الفئات بالأشخاص الذين يعانون من ضعف المناعة، كبار السن الذين تجاوزوا حاجز ال60 عاماً، الأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كالسكري، والنساء الحوامل.

وبررت اللجنة الأمر بأنّ مسار المرض يأخذ مساراً شديداً لدى هذه الفئات ويهدد حياتهم.

وأشارت اللجنة لأنّ تأثير لقاح الإنفلونزا يظهر خلال أسبوعين من حصول الشخص عليه، وأكدّت عدم تعارض هذا اللقاح مع لقاحات فيروس كورونا، وأكدّت إمكانية أخذ اللقاحين في نفس الفترة بشرط الحصول عليهما في لقاحين مختلفين.

يذكر أنّ لجنة التطعيمات الدائمة أوصت بضرورة الحصول على لقاح الإنفلونزا لجميع الناس، وقالت بأنّ خالي من التأثيرات الضارة.

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