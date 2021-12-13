نيوزيلندي يتلقى 10 جرعات من لقاح كورونا لهذا السبب

شهدت نيوزيلندا حادثة غريبة من نوعها إذ أقدم مواطن نيوزيلندي لم تكشف هويته على تلقي 10 جرعات من لقاحات فيروس كورونا.

وقالت مصادر نيوزيلندية إن الرجل حصل على الجرعات في مراكز مختلفة، وبررت الأمر برغبة الرجل في الحصول على المكافآت المالية التي أعلنت عنها الدول للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا ضمن إطار خطتها التحفيزية لزيادة عدد الأشخاص الحاصلين على اللقاح.

من جانبها قالت وزارة الصحة النيوزيلندية إنها فتحت تحقيقاً في الحادث، وأكدّت قلقها من حدوث هذا الأمر لعدم معرفتها بالتأثيرات التي يتركها الحصول على عدد كبير من جرعات لقاح كورونا.

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