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نيوزيلندي يتلقى 10 جرعات من لقاح كورونا لهذا السبب

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

شهدت نيوزيلندا حادثة غريبة من نوعها إذ أقدم مواطن نيوزيلندي لم تكشف هويته على تلقي 10 جرعات من لقاحات فيروس كورونا.

وقالت مصادر نيوزيلندية إن الرجل حصل على الجرعات في مراكز مختلفة، وبررت الأمر برغبة الرجل في الحصول على المكافآت المالية التي أعلنت عنها الدول للأشخاص الحاصلين على لقاح كورونا ضمن إطار خطتها التحفيزية لزيادة عدد الأشخاص الحاصلين على اللقاح.

من جانبها قالت وزارة الصحة النيوزيلندية إنها فتحت تحقيقاً في الحادث، وأكدّت قلقها من حدوث هذا الأمر لعدم معرفتها بالتأثيرات التي يتركها الحصول على عدد كبير من جرعات لقاح كورونا.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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