توتير تعلن استحواذها على شركة Quill

أعلنت شركة تويتر الأمريكية عن استحواذها على شركة Quill الناشئة في مجال المراسلة.

وقالت الشركة الأمريكية في بيانٍ لها إنها استحوذت على الشركة التي تأسست في فبراير الماضي، والتي توفر خدمة مراسلة عبر تطبيقاتها، وتجمع بين مزايا خدمة سلاك وخدمة ديسكورد، والتي تعمل على تحسين التواصل والتعاون بين المستخدمين.

وتصف Quill نفسها بخدمة تراسل ترفع جودة التواصل بين الناس لاعتقادها بأنّ أدوات التواصل الموجودة حالياً لا تقدم الأفضل للناس.

من جانبها قالت تويتر بأنّها ستعيد رسوم الاشتراك لجميع المشتركين في الخدمة بعد حذف بياناتهم وبيانات فريق العمل، قبل أن تضم الشركة لتويتر ولتبدأ بعد ذلك بالظهور بين خدماتهايذكر أنّ تويتر لم تكشف عن السعر الذي دفعته مقابل الاستحواذ على Quill.

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