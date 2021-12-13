آسوس تكشف عن حاسوب بمواصفات عسكرية

كشفت شركة آسوس التايوانية عن حاسوب جديد بمواصفات عسكرية أطلقت عليه Expertbook B7 Flip ، وسيعمل الحاسوب الجديد بمعالجات Intel Tiger Lake بخيار Core i5-1155G7، وCori i7-1195G7، ونظام تشغيل ويندوز.

وزودت الشركة التايوانية حاسوبها الجديد بشاشة مقاس 14 بوصة ودقة عرض 2560*1600 بيكسل، ودرجة سطوع 400 نيت، وستضم الشاشة قلم آسوس يمكن تثبيته على جانب الشاشة.

وستأتي الذاكرة الداخلية بسعة 512 غيغا بايت و1 تيرا بايت، في حين ستتراوح سعة الذاكرة العشوائية ما بين 16 و64 غيغا بايت.

ويتميز الحاسوب الجديد بجسمه الذي يستوفي المعايير العسكرية الأمريكية MIL-STD 810H، وبقدرته على تحمل السقوط من ارتفاع 1.2 متر، وقدرته على العمل في درجة حرارة تتراوح ما بين -46 إلى +49 درجة مئوية.

وسيحتوي هذا الحاسوب على بطارية قوية، منفذي Thunderbolt4، منفذي USB-A، منفذ Micro HDMI، ومكان لتركيب شريحة Sim، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن سعر الحاسوب الجديد ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

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