بعد صبر دام طويلاً – Asus Zenfone 8 يتلقى تحديد أندرويد 12

أندرويد 12 يواصل زحفه تجاه المزيد والمزيد من هواتف الأندرويد. وبناءً على منتدى مطوري XDA، فقد حصل مؤخراً هاتف ASUS Zenfone 8 على تحدبث نظام أندرويد 12. وبالتأكيد مع هذا التحديث سوف ينعم المستخدمون بالعديد من التحسينات الجديدة التي رأيناها سابقاً على هواتف الأندرويد الأخرى.

يمكنك القول أن لكل من الشركات المصنعة للهواتف الذكية الأخرى مثل سامسونج أو شاومي أو ون بلس نكهة خاصة لنظام أندرويد، وهي ما نطلق عليها لقب “واجهة المستخدم” والتي تبرز جمال النظام وتجعله فريداً ومختلفاً عن بقية برامج وواجهات التشغيل الأخرى.

أما بالنسبة لهواتف شركة أسوس، فهي قريبة إلى حد كبير من واجهة نظام أندرويد الافتراضية دون تأثيرات ملموسة مختلفة، بمعنى أنك لن تحصل على واجهة مستخدم استثنائية من أسوس لنظام أندرويد 12.

سيتشابه إلى حد كبير مع واجهة أندرويد الافتراضية، وهذا قد يكون هو الأفضل أو الأسوأ بناءً على تفضيلاتك الشخصية ومدى إعجابك بشكل واجهة نظام أندرويد 12 الافتراضي.

بالتأكيد ستحصل على المظهر الجديد والمستدير الذي يسمى باسم المظهر “الشبماني” مما يعني أن جميع العناصر والأزرار والقوائم أصبحت قريبة من بعضها البعض، ولكن ستكون جميع الأزرار أكبر حجماً مقارنة بحجمها على نظام أندرويد 11.

إذا كنت لا تطيق الانتظار وتحتاج تجربة النظام الجديد في أسرع وقت ممكن، فيمكنك فعل ذلك يدوياً وتثبيته بنفسك، ولكن هناك بعض القيود التي ينبغي أن تعرفها بالمقام الأول.

أولاً تحتاج أن تتأكد من أن برنامج التشغيل الحالي لديك بإصدار WW رقم 30.12.112.62 ويمكنك التحقق من ذلك من خلال تطبيق الإعدادات ثم النقر فوق حول الهاتف وتفقد رقم إصدار النظام.

أيضاً قبل أن تقوم بتنزيل البرنامج الجديد، ينبغي أن تكون على دراية تقنية بما يكفي لكي تتعامل بشكل صحيح مع عملية التثبيت، أيضاً ينبغي أن تكون على علم بالمخاطر.

فمن الممكن أن تتسبب هذه العملية في إتلاف الهاتف، أو في أحسن الظروف قد تتسبب في ضياع بياناتك الشخصية. ولذلك، ننصحكم بضرورة التعامل مع البرنامج الجديد بحذر شديد أو على الأقل انتظار وصول التحديث الجديد بشكل طبيعي من خلال التحديثات التلقائية.