متى تطلق ابل تحديث iOS 15.2 ؟ وما الذي ننتظره؟

تحديث iOS 15.2 هو التحديث القادم لأجهزة الايفون وكذلك تحديث iPadOS 15.2 لأجهزة الايباد وتلك التحديثات متاحة حالياً كإصدارات تجريبية للمطورين ومستخدمي برنامج ابل التجريبي.

النسخة التجريبية المتاحة حالياً هي نسخة RC وهي النسخة التجريبية النهائية التي تسبق الإطلاق الرسمي للتحديثات لكافة الجمهور.

من المتوقع إطلاق تحديث iOS 15.2 و iPadOS 15.2 لأجهزة الايفون والايباد هذا الأسبوع أو الأسبوع الذي يليه على أقصى تقدير.

تعتبر تحديثات iOS 15.2 و iPadOS 15.2 هي التحديثات الفرعية الأكبر والأضخم منذ إطلاق تحديث iOS 15 و iPadOS 15.

سوف يضيف التحديث عدداً من المزايا المهمة الجديدة ونذكر منها ما يلي على سبيل المثال لا الحصر:

التحكم بوضعية التصوير عن قرب Macro Photography في هواتف ايفون 13 برو.

خاصية Hide My Email لإنشاء بريد إلكتروني عشوائي بدلاً من البريد الإلكتروني الخاص بك لاستخدامه في التسجيل في الخدمات والمواقع.

خاصية الإرث الرقمي Digital Legacy لتعيين شخص يمكنه الوصول إلى بياناتك المخزنة على حساب الآي كلاود – باستثناء كلمات المرور – بعد وفاتك.

حظر الصور والمحتوى غير المرغوب فيه من الرسائل على حسابات الأطفال.

ميزة تقرير الخصوصية Privacy Report لمعرفة أي التطبيقات تستخدم أي الصلاحيات على جهازك.

إمكانية الاتصال السريع بالطواريء بالضغط المتتابع السريع على الزر الجانبي.

هذه المزايا وأكثر سوف تكون متاحة مع إطلاق تحديث iOS 15.2 و iPadOS 15.2 بالإضافة إلى إصلاح بعض المشكلات وتحسينات عامة في الأداء.