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التهاب القولون التقرحي أسبابه، أعراضه وكيفية علاجه

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

عرّفت الجمعية الألمانية لطب الجهاز الهضمي التهاب القولون التقرحي بأنه مرض من أمراض الأمعاء الالتهابية المزمنة، التي تؤدي لحدوث التهاب متواصل للطبق السطحية من الغشاء المخاطي للقولون والمستقيم، بالإضافة لحدوث تقرحات فيهما.

وأشارت الجمعية الألمانية إلى أن أسباب هذا المرض مجهولة، وقالت إن الأطباء يرجعونها لعوامل وراثية، أو لحدوث اختلال وظيفي في جهاز المناعة، بالإضافة للتغيرات الطارئة على بكتيريا الأمعاء الطبيعية.

وحددت الجمعية الألمانية أعراض هذا المرض بالإسهال المختلط بالدم، الانتفاخ، فقدان الوزن، حدوث آلام أسفل البطن، تراجع القدرة على بذل مجهود، والتعب.

ودعت الجمعية الألمانية إلى استشارة الطبيب فور ظهور هذه الأعراض؛ من أجل الحصول على العلاج المناسب، وتجنب تطور الحالة لسرطان القولون.

يذكر أن التهاب القولون التقرحي يعالج بالأجهزة المضادة للالتهاب، وجراحة استئصال القولون في الحالات الشديدة.

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قناة 218 الليبية

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