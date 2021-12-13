بريطانية تمتلك 6,300 تذكار مستوحى من سلسلة هاري بوتر

دفع هوس البريطانية ترسي نيكول لويس بسلسلة هاري بوتر الشهير؛ إلى جمع 6,300 تذكار مستوحى من السلسلة التي انتشرت بشكل كبير بين أفراد جيل التسعينات.

وقالت المرأة البريطانية إنها بدأت في جمع تذكارات هذه السلسلة منذ العام 2002 بعدما شاهدت فيلم هاري بوتر والفيلسوف ستون.

وأشارت ترسي، البالغة من العمر 47 عاماً، إلى قيامها بجمع مائة عنصر في السنوات الأربع الأولى، وذلك من خلال البحث عبر الإنترنت، ومواقع التسوق الإلكتروني، قبل أن تزداد موسوعتها وتصل لحوالي 6,300 تذكار متعلقة بالسلسلة الشهيرة منها 47 عصا مصممة على هيئة العصا السحرية، وشخصيات أكشن، وكتب ذات طبعات خاصة، وغيرها من الأمور التي تمثل مغامرات هاري بوتر الشهيرة مع السحرة.

وكانت ترسي قد أبلغت زوجها مارتن عن هوايتها، وطلبت منه تقبلها من أجل إتمام الزواج الذي أقيم في العام الماضي، وقالت إن زوجها تقبل الأمر وقدم لها كعكة زفاف مغطاة بقطعة ذهبية وعصا سحرية، في حين ارتدت هي فستان زفاف أحمر وذهبي مستوحى من أحد المنازل الأربعة في مدرسة هوجوورتس للسحر، وارتدت حذاءً على هيئة شخصية دوبي العفريت.

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