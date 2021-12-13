كيفية شحن هواتف ايفون 13 بسرعة؟

إذا كنت قد قمت بشراء أحد هواتف ايفون 13 وتعاني من بطء شحن بطارية الهاتف، فهذه شكوى تكررت من أكثر من مستخدم. وهنا نحاول معرفة سبب ذلك وكيفية حل المشكلة.

كما نعرف جميعاً فإن هواتف ايفون 13 – ومن قبلها ايفون 12 – تأتي بدون شاحن في علبة الشراء وإذا كنت قد قمت بترقية الايفون الخاص بك مع الاعتماد على نفس الشاحن القديم فسوف تعاني من مشكلة بطء الشحن.

الشواحن القديمة للايفون تشحن بقوة 5 وات وهي قوة شحن ضعيفة وسوف تأخذ البطارية وقتاً أطول حتى تمام شحنها.

للتغلب على ذلك يجب التخلي عن الشاحن القديم وشراء شاحن جديدة للشحن بقوة 20 وات فما أكثر، مع استخدام كابل الشحن ونقل البيانات USB C to lightning المرفق بعلبة الشراء.

هواتف ايفون 13 تدعم الشحن السريع والعامل الحاسم في ذلك هو الشاحن نفسه، وعند استخدام شاحن بقوة 20 وات نجد أن عملية الشحن كاملةً للبطارية تستغرق تقريباً من ساعة وأربعين دقيقة إلى ساعتين.

الميزة الأهم في الشاحن السريع أنه يقوم بشحن اابطارية من 0% حتى 50% في غضون 30 دقيقة فقط.

أما الشحن اللاسلكي فهو أبطأ بالمقارنة مع الشواحن السلكية التقليدية، وإذا أردت شراء شاحن لاسلكي داعم لتقنية ماجسيف MagSafe في هواتف ايفون 13 فلا يجب أن تقل قوة الشاحن عن 15 وات على أقل تقدير.

عند الشحن لاسلكياً بقوة 15 وات يتم الشحن حتى 50% في غضون 50 دقيقة ثم الشحن كاملاً في غضون ساعتين ونصف إلى ثلاث ساعات تقريباً.