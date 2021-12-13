نتائج مذهلة – هذه هي مراجعات الأداء لهاتف Galaxy S22 Ultra!

لقد تم رصد هاتف Galaxy S22 Ultra على منصة GeekBench مؤخراً بفضل موقع mymasterprice وقد تم التأكيد على احتواء الهاتف على قلم S-Pen من خلال قائمة منفصلة تم رصدها أيضاً.

دعونا نتحدث عن مراجعة GeekBench أولاً، حيث تم رصد هاتف برقم طراز Samsung SM-G908N على منصة GeekBench بالأمس، وهو من المحتمل أن يكون الطراز الكوري الجنوبي الذي يحتوي على معالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1.

تمكن الهاتف من تسجيل 6908 نقطة في الاختبار المستند على النواة الفردية، بينما تمكن من تحقيق 15.079 نقطة في الاختبار المستند على تعدد النوى. فقط وجب التنويه على إنها اختبارات أولية لنماذج مرجعية من الشركة وليست الإصدارات النهائية التي سيتم بيعها للمستهلك.

تشير القائمة هنا إلى احتواء الهاتف على ذاكرة وصول عشوائي بحجم 10 جيجابايت، مما يعني أنه سيكون هنالك طُرز أخرى تحتوي على 12 جيجابايت. فدائماً القوائم التي تظهر على منصة GeekBench لا تكون دقيقة بشكل قطعي.

بالإضافة إلى ذلك، يأتي الهاتف بنظام أندرويد 12 وبكل تأكيد سيحصل على أحدث إصدار من واجهة One UI 4.0. وفي قائمة منفصلة تم التأكيد على احتواء الهاتف على قلم S-Pen، مما يعني أن الهاتف سيأتي مُرفق بقلم S-Pen.

هناك تسريبات أخرى من مصادر موثوقة تنبأت بأنه من المحتمل ألا يأتي هاتف Galaxy S22 Ultra بهذا الاسم، وإنما سيتم تسميته بلقب Galaxy S22 Note.

على كل حال، من المتوقع أن يتم إطلاق ثلاثية السلسلة يوم 8 فبراير من العام القادم، وسوف تقيم سامسونج حدثاً خاصاً Samsung Unpacked من أجله السلسلة.

أما وفيما يتعلق بمواصفات الهاتف الرائد الذي لا نعرف حتى الآن ما إذا كان سيأتي باسم Ultra أم Note، فهو سيحتوي على شاشة بتقنية LTPO قياس 6.8 بوصة بمعدل تحديث 120Hz دقتها +QHD.

سيتم تشغيل الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة والتي تدعم الشحن السريع بقدرة 45 واط، وسيأتي بكاميرا أمامية على هيئة ثقب، ولن يأتي بكاميرا UDC أسفل الشاشة كما زعمت بعض التقارير.

بالتأكيد سيتضمن الجزء الخلفي من الهاتف تواجد كاميرا رباعية بمستشعر رئيسي بدقة 108 ميجابكسل، ومن المؤكد أن وحدة الكاميرا ستشتمل على كاميرا منظار ومنظار تقريب كالعادة.