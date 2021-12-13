شركة MIS تكشف عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة

رفعت شركة MIS النقاب عن حاسوب جديد بمواصفات مميزة، أطلقت عليه MIS Creator Z16.

وسيعمل الحاسوب الجديد بالجيل 11 مع معالجات إنتل، حيث سيأتي بنموذج بمعالج Core i9، وCore i7، وكرت شاشة GeForce RTX 3060.

وزودت MIS هذا الجهاز بشاشة مقاس 16 بوصة بدقة 2560*1600 بيكسل وجودة عرض QHD Plus، ومعدل تحديث 120 هرتز، وألوان DCI-P3 بنسبة 100%، وستضم الشاشة كاميرا Webcam IR HD تدعم تسجيل الفيديو بدقة 720 بيكسل عند كل 30 إطار لكل ثانية.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 2 تيرا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 64 غيغا بايت.

وسيحتوي الحاسوب على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، منفذي Thunderbolt 4، منفذي USB 3.2، محول شحن 180 واط، ومدخل صوتيات.

يُذكر أنّ MIS لم تكشف عن سعر الحاسوب الجديد، ولا عن موعد طرحه في الأسواق العالمية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية