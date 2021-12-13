أكبر سعة بطارية من فيفو حتى الآن – فيفو تُعلن رسمياً عن هاتفها المرتقب Vivo Y55s

لقد ظهر هاتف vivo Y55s 5G في عدد هائل من التسريبات خلال المرحلة الماضية، سواء كانت شائعات أو تسريب كامل للمواصفات بفضل منصة TENNA الصينية. ولكن قررت فيفو أن تضع حداً لهذه المشكلة من خلال الإعلان بشكل رسمي عن الهاتف.

على الرغم من أن قائمة الهاتف على موقع الشركة الرسمي يوضح جميع مواصفات الهاتف، إلا أنه لم يحصل على تاريخ إطلاق أو وصول محدد إلى السوق الصيني.

ولكن يعتبر هاتف Vivo Y55s 5G هو أول هاتف لدى شركة فيفو يأتي مدعوماً ببطارية سعتها 6000 مللي أمبير في الساعة. فيما عدا ذلك دعونا نعرفكم على بقية مواصفات الهاتف بالتفصيل.

تبلغ قياسات الهاتف 163.87×75.33×9.17 مم ويزن 199 جرام. يحتوي على شاشة قياسها 6.58 بوصة بدقة +FHD مع حواف سميكة. على ظهر الغطاء الخلفي وحدة الكاميرا مستطيلة الشكل مزودة بوحدة إضاءة Flash LED وشعار شركة فيفو أسفل الظهر.

الكاميرا الخلفية تحتوي على مستشعر رئيسي بدقة 50 ميجابكسل بفتحة عدسة f1.8، مع مستشعر إضافي للقطات الماكرو بدقة 20 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.2. افتقد الهاتف لعدسة فائقة الاتساع أو كاميرا الصورة العمودية، ولكن من المحتمل أن يتم تعويضهما من خلال برنامج AI الخاص بالكاميرا.

من الداخل، يحتوي Vivo Y55s 5G على معالج ميديا تيك Dimensity 700 SoC، مصحوباً بذاكرة رامات سعتها 8 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بمساحة 128 جيجابايت.

يأتي الهاتف مزوداً بواجهة OriginOS 1.0 المستندة على أندرويد 11، وبطارية 6000 مللي أمبير تدعم الشحن السريع بقدرة 18 واط. ومن أجل سُبل الاتصال يحتوي على فتحة مزدوجة لبطاقة SIM وبلوتوث و Wi-Fi ومقبس لسماعة الرأس 3.5 ملم ومنفذ USB-C. وماسح ضوئي لبصمات الأصابع مُثبت على الجانب.

سيتوفر الهاتف على هيئة ثلاث ألوان مختلفة والتي تشتمل على الأسود الخزفي ومرآة البحيرة الزرقاء والنيزك الوردي.

في الحقيقة لم يتم ذكر سعر الهاتف حتى الآن، ولكن بناءً على تقرير صادر من موقع GSMArena فسوف يتم بيع الهاتف بقيمة 1699 يوان صيني في السوق الصينية، أي ما يعادل 267 دولار أمريكي. أيضاً لا نعلم مما إذا كنت تخطط فيفو لإطلاق هذا الهاتف خارج السوق الصينية أم لا.