محمد حماقي يحصل على ثناء كبير بسبب تصرفه مع الطفلة الباكية

حظي المطرب المصري محمد حماقي بإشادة كبيرة؛ بسبب حُسن تصرفه مع الطفلة الباكية في الحلقة التي كان يُحييها في الإسكندرية.

حيث لاحظ النجم المصري أثناء قيامه بالغناء طفلة تبكي بين الجمهور، فطلب صعودها للمسرح ليسألها عن سبب بكائها، قبل أن يكتشف أنّ السبب كان رغبتها بسماع أغنية تك.

واعتذر النجم المصري للطفلة لعدم سماعها، وقال لها إنّ صوت الجمهور القوي منعه من سماع ندائها، قبل أن يقوم بغناء الأغنية معها وسط حماس منقطع النظير من الجمهور الحاضر، الذين أبدوا إعجابهم بتصرف النجم المصري، وهتفوا باسم الطفلة فريدة.

يُذكر أنّ النجم المصري أحيا مؤخراً عدداً من الحفلات الناجحة في المنطقة الخليجية، والتي حضرها عدد كبير من عشاقه.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية