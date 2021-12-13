“فيفو” تستعد لطرح هاتف جديد بهذه المواصفات

كشفت التسريبات الواردة من داخل شركة فيفو الصينية، استعداد الشركة لطرح هاتف جديد بمواصفات مميزة ستُطلق عليه Vivo X70t.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Exynos 1080 الحديث والمتطور، ونظام تشغيل أندرويد.

وستزود الشركة الصينية هذا الجهاز بشاشة AMOLED مقاس 6.56 بوصة، ودقة عرض FHD، ومعدل تحديث 120 هرتز، وستضم الشاشة كاميرا أمامية مناسبة لصور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 40 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى و12 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية والثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الجهاز بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستصل سعتها حتى 8 و12 غيغا بايت، كما الهاتف على بطارية قوية، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ التسريبات لم تكشف عن موعد طرح الهاتف الذي ستُطلقه فيفو بالأسواق العالمية، بسعر يصل إلى 486 دولارا أمريكيا.

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