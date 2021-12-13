تساقط الشعر يدلّ على وجود مشاكل صحية

أكد المركز الاتحادي للتوعية الصحية خطورة تساقط الشعر، وقال إن تساقطه قد يدلّ على وجود مشاكل صحية في جسم الإنسان.

وأشار المركز الألماني إلى أن تساقط الشعر قد يكون دليلاً على أحد أمراض المناعة الذاتية، حيث يهاجم جهاز المناعة جذور الشعر، وفي بعض الأحيان قد يكون دليلاً على الإصابة بالحمى كالحمى القرمزية، التيفوئيد، السل.

وأوضح المركز الألماني أن مشاكل الغدة الدرقية كقصورها أو فرط نشاطها قد تكون من الأسباب التي تؤدي لتساقط الشعر، بالإضافة لسوء التغذية والتغييرات الهرمونية، وفي بعض الحالات يحدث تساقط الشعر نتيجة تناول بعض الأدوية كأدوية القلب، ومضادات الاكتئاب.

وأشار المركز إلى دور الأسباب النفسية كالتوتر والاكتئاب في تساقط الشعر، كما دعا الأشخاص الذين يعانون من تساقط الشعر لمراجعة الطبيب من أجل تحديد الأسباب التي أدّت لحدوث تساقط الشعر وعلاجها.

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