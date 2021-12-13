اكتشاف ثغرة أمنية خطيرة في أنظمة ويندوز

اكتشف خبراء من شركة Positive Security المختصة بالأمن السيبراني، ثغرة أمنية خطيرة من نوع drive-by في أنظمة Windows 10 وWindows 11.

وقال الخبراء إنّ الثغرة تتيح الفرصة للهاكرز لاختراق الأجهزة، وللوصول لبيانات الأجهزة العاملة فيها.

وأكدت الشركة إبلاغ مايكروسوفت بالثغرة، وقالت إنّ الشركة الأمريكية قامت بإصدار تحديثات لسد الثغرة، لكنّ هذه التحديثات لم تسدّها بالشكل المطلوب، وأشارت إلى أن مايكروسوفت لم تعلن عن هذه الثغرة بل آثرت إصلاحها بهدوء.

ونصحت الشركة الأمنية المستخدمين لأنظمة ويندوز بعدم الدخول للمواقع غير الآمنة، حتى تصدر مايكروسوفت تحديثاً تسد من خلاله الثغرة.

يُذكر أنّ مايكروسوفت أطلقت خلال الفترة الماضية مجموعة من التحديثات لأنظمة Windows 10، وWindows 11 بعد اكتشاف مجموعة كبيرة من الثغرات فيها.

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