منوعات

الصدفة تقود أطفالاً بريطانيين للعثور على جثة طبيبة مفقودة

تم النشر منذُ 5 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تفاجأ عدد من الأطفال البريطانيين أثناء لعبهم في الحديقة بوجود شَعر يُشبه شَعر المرأة بالقرب من أحد الأشجار، الأمر الذي دفعهم للحفر في المنطقة ليعثروا على جثة امرأة.

وعلى الفور هرعت الشرطة لمكان الحادث، وقامت بأخذ عينات من جثة المرأة لتكتشف أنّها طبيبة الأطفال التي تعمل في المستشفى القريب من المنطقة.

وكان صديق الطبيبة قد أبلغ عن اختفائها منذ عدّة أسابيع، وذلك بعد غيابها عن منزلها، وانقطاعها عن عملها، وعدم ردّها على اتصالاته.

من جانبها قالت الشرطة البريطانية إنها فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة قاتل المرأة، والطريقة التي وصلت فيها الجثة للحديقة الموجودة في منطقة سكنية.

يُذكر أنّ الأطفال أُصيبوا بصدمة نفسية شديدة، وسيتم عرضهم خلال الفترة القادمة على الأطباء النفسيين من أجل مساعدتهم على تجاوز آثار هذه الحادثة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك