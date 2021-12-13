الصدفة تقود أطفالاً بريطانيين للعثور على جثة طبيبة مفقودة

تفاجأ عدد من الأطفال البريطانيين أثناء لعبهم في الحديقة بوجود شَعر يُشبه شَعر المرأة بالقرب من أحد الأشجار، الأمر الذي دفعهم للحفر في المنطقة ليعثروا على جثة امرأة.

وعلى الفور هرعت الشرطة لمكان الحادث، وقامت بأخذ عينات من جثة المرأة لتكتشف أنّها طبيبة الأطفال التي تعمل في المستشفى القريب من المنطقة.

وكان صديق الطبيبة قد أبلغ عن اختفائها منذ عدّة أسابيع، وذلك بعد غيابها عن منزلها، وانقطاعها عن عملها، وعدم ردّها على اتصالاته.

من جانبها قالت الشرطة البريطانية إنها فتحت تحقيقاً في الحادث لمعرفة قاتل المرأة، والطريقة التي وصلت فيها الجثة للحديقة الموجودة في منطقة سكنية.

يُذكر أنّ الأطفال أُصيبوا بصدمة نفسية شديدة، وسيتم عرضهم خلال الفترة القادمة على الأطباء النفسيين من أجل مساعدتهم على تجاوز آثار هذه الحادثة.

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