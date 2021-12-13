سريلانكا تشهد اكتشاف أكبر حجر ياقوت في العالم

ابتسم الحظ لشركة راتنابورا السريلانكية، بعدما عثرت على حجر ياقوت عملاق في أحد مناجمها.

وقال مسؤولون في الهيئة الوطنية للأحجار الكريمة والمجوهرات في سريلانكا، إن وزن الحجر النادر وصل لـ310 كيلو غرامات، وإنه أكبر حجر ياقوت أزرق يتم اكتشافه في العالم.

وأشار المسؤولون إلى أن أصحاب الشركة يبحثون الآن عن مُخمّن لأسعار الأحجار الكريمة، لكي يُحدد لهم سعر الحجر العملاق والنادر.

وكانت تقارير إعلامية، قد أكدت إمكانية بيع الحجر النادر بسعر يفوق الـ100 مليون دولار أمريكي.

يُذكر أنّ مدينة راتنابورا السريلانكية تشتهر بالعمل في تعدين الجواهر والأحجار الكريمة، منذ قرون عديدة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية