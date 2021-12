تسريبات تكشف مواصفات هاتف One Plus الجديد

كشفت مجموعة من التسريبات الواردة من شركة One Plus، عن استعداد الشركة الصينية لطرح هاتف مميز في بداية العام الجديد، سيحمل اسم One Plus Nord 2 CE.

ومن المتوقع أن يعمل الهاتف الجديد بمعالج Dimensity 900 5G الحديث والمتطور، ونظام تشغيل Android 12، وواجهة OxygenOS12.

وستزود الشركة الصينية هاتفها الجديد بشاشة AMOLED مقاس 6.4 بوصة، ومعدل تحديث 90 هرتز، ومن المتوقع أن تضم الشاشة كاميرا أمامية بدقة 16 ميغا بيكسل مناسبة لصور السيلفي، أما الكاميرا الخلفية فستأتي ثلاثية بدقة 64 ميغا بيكسل للكاميرا الأولى، 8 ميغا بيكسل للكاميرا الثانية، و2 ميغا بيكسل للكاميرا الثالثة.

وستأتي الذاكرة الداخلية لهذا الحاسوب بسعة 128 و256 غيغا بايت، أما الذاكرة العشوائية فستبلغ سعتها 6 و12 غيغا بايت.

وسيحتوي الهاتف على بطارية بسعة 4500 ميلي أمبير تدعم تقنية الشحن السريع بقوة 65 واط، واي فاي، بلوتوث، مستشعر للبصمات، ومنفذ 3.5 للسماعات.

يُذكر أنّ الشركة الصينية ستطرح الهاتف الجديد في الأسواق العالمية في الأسواق العالمية مطلع العام الجديد، بسعر يتراوح ما بين 317 و370 دولاراً أمريكياً.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية