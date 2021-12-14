شركة Mibro الصينية تكشف عن ساعة ذكية مقاومة للماء

رفعت شركة Mibro الصينية التابعة لشركة شاومي النقاب عن ساعة ذكية مقاومة للماء، أطلقت عليها X1.

وزودت الشركة الصينية ساعتها الجديدة بشاشة AOMLED مقاس 1.3 بوصة ودقة عرض 360*360 بيكسل.

وتتميز الساعة الجديدة بمقاومة الماء والغبار وفق معيار ATM5 مما يجعلها مناسبة للسباحة، وبدعمها وظيفة إدخال البيانات من خلال اللمس.

وستحتوي السماعة الجديدة على مستشعر تسارع ومستشعر بصري لقياس معدل نبضات القلب، ومستشعر لقياس نسبة الأوكسجين في الجسم، وعلى بطارية بسعة 350 مللي أمبير تعمل لمدة أسبوعين في حال الاستعمال العادي، و60 يوماً في وضع الاستعداد.

يُذكر أنّ الشركة الصينية لم تكشف عن موعد طرح الساعة الجديدة في الأسواق العالمية، ولا عن سعرها.

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