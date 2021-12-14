📹 صيادون محترفون يتسابقون في صحراء الحمادة للإمساك بطائر الحبارى

نظّم صيادون محترفون من مختلف أنحاء ليبيا، رحلة صيد إلى صحراء الحمادة الحمراء، قرب مدينة غدامس، لممارسة هوايتهم المفضلة بنقل الصقور المدربة على الصيد للإمساك بطائر الحبارى.. المزيد في تقرير مراسل “218” من صحراء الحمادة.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية