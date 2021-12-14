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📹 صيادون محترفون يتسابقون في صحراء الحمادة للإمساك بطائر الحبارى

تم النشر منذُ ثانيتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

نظّم صيادون محترفون من مختلف أنحاء ليبيا، رحلة صيد إلى صحراء الحمادة الحمراء، قرب مدينة غدامس، لممارسة هوايتهم المفضلة بنقل الصقور المدربة على الصيد للإمساك بطائر الحبارى.. المزيد في تقرير مراسل “218” من صحراء الحمادة.

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قناة 218 الليبية

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