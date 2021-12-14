نظرة أولية على أول هاتف قابل للطي من هونر!

يستعد عدد كبير من مُصنعي الهواتف الذكية على إطلاق أولى هواتفهم القابلة للطي وشركة هونر – Honor واحدة من بين تلك الشركات.

اليوم تم رصد صور جديدة لأول هاتف قابل للطي من شركة هونر ويمكنك القول بأن هذه الصورة تعطينا لمحة أولية للشكل والتصميم الذي يمكن أن يبدو عليه الهاتف.

يمكنكم رؤية الشكل والتصميم بوضوح من خلال الصورة السابقة، وهو متشابه إلى حد كبير مع هواتف Honor 50 و Honor 60 من ناحية التصميم الخارجي، حيث يبدو أن الجانب الخلفي للهاتف متطابق تماماً دون أي اختلاف ملحوظ، خاصة وعند النظر إلى تصميم دائرتين وحدة الكاميرا الخلفية الأساسية.

أما بالنسبة للجانب الأمامي فهو مختلف نسبياً، حيث يأتي الجانب الأمامي بشاشة كبيرة مسطحة، ولا توجد فتحة للكاميرا الأمامية. للأسف التسريب لا يكشف لنا شاشة الهاتف الرئيسية، حيث تعمد التسريب الكشف عن الشاشة الخارجية وليست الداخلية.

حواف الشاشة الخارجية نحيفة نسبياً، وهي ميزة جيدة جداً، فقط لو اتضح أن هذه الصور المسربة هي صور حقيقية فعلاً للهاتف.

يُقال بأن الهاتف الجديد سيأتي باسم Honor Magic Fold 5G وسيتم إطلاقه في المستقبل القريب. للتذكير، كان من المفترض أن تطلق شركة هونر أول هاتف قابل للطي خاص بها مبكراً هذا العام، أو على الأقل بعض التسريبات كانت تتنبأ بحلول نهاية عام 2021. ولكن بدلاً من ذلك، من المحتمل أن يتم إطلاقه خلال الربع الأول من العام القادم.

أما وبالنسبة لمواصفات الهاتف، فمن المُرجح أن يأتي الهاتف بشاشة داخلية قياس 8 بوصة بدقة عرض +FHD وبعض الشائعات تقترح معالج متطور، مما يعني أنه قد يحتوي على Snapdragon 8 Gen 1 أو في أسوأ الظروف قد يحتوي على Snapdragon 888 – سنضطر على الانتظار مزيداً من الوقت لمعرفة نوع شريحة المعالجة من التسريبات القادمة.

فيما عدا ذلك، فلك يتم ذكر الكثير من التفاصيل سوى أن يٌقال بأن الهاتف سيأتي بذاكرة وصول عشوائي حجمها 8 جيجابايت وذاكرة تخزين داخلية حجمها 256 جيجابايت. أيضاً سيأتي الهاتف بكاميرا رئيسية دقتها 108 ميجابكسل والتي ستعتمد على تقنية pixel binning لتوفير صور بدقة 12 ميجابكسل.

في النهاية، وبناءً على التسريبات، يُقال بأن الهاتف سيحتوي على بطارية 4500 مللي أمبير وسيأتي بنظام تشغيل أندرويد 11 أو ربما أندرويد 12 وبالطبع سيتضمن الهاتف جميع خدمات وتطبيقات جوجل بشكل طبيعي.