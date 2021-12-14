إطلاق تحديث iOS 15.2 رسمياً – أهم المزايا الجديدة!

قامت ابل رسمياً بإطلاق تحديث iOS 15.2 للجمهور بعد تأخير طويل وهو يعتبر التحديث الفرعي الأكبر لأجهزة الايفون منذ إطلاق تحديث iOS 15 في شهر سبتمبر الماضي، كما أطلقت ابل أيضاً تحديث iPadOS 15.2 المماثل لأجهزة الايباد. في هذا المقال سوف نتعرف على أهم المزايا الجديدة به.

يمكن تنزيل تحديث iOS 15.2 الجديد بالذهاب إلى الإعدادات Settings > عام General > تحديث النظام Software Update ثم تنزيل وتثبيت التحديث. حجم التحديث أقل من 1 جيجابايت تقريباً.

أهم المزايا الجديدة في تحديث iOS 15

خاصية الإرث الرقمي

هي خاصية تتيح للمستخدم إعطاء الحق لأحد أفراد أسرته أو أي من أصدقائه في الوصول إلى بياناته وملفاته في حالة الوفاة لا قدر الله.

تتيح هذه الخيارات للمستخدم الذي تعطيه الحق في ذلك الوصول إلى الصور والرسائل والملاحظات وجهات الاتصال ومختلف الملفات المخزنة على حساب الآي كلاود الخاص بك باستثناء كلمات المرور.

الآن، إذا توفي شخص مع جهاز مقفل سواء ايفون أو ايباد أو ماك فإنه من غير الممكن فتح هذا الجهاز. ابل كانت قد أعلنت عن ميزة الإرث الرقمي Digital Legacy لكنها لم توفرها حتى الآن ولا حتى في النسخ التجريبية.

ميزة إخفاء البريد الإلكتروني Hide My Mail

وهي تتيح للمستخدم استخدام بريد إلكتروني عشوائي بدلاً من بريده الأساسي عند التسجيل في الخدمات المختلفة.

في حالة تم إرسال أي رسائل إلى البريد الإلكتروني العشوائي سيتم إعادة توجيهها إلى بريدك الأساسي، وفي حالة بدأت في استقبال رسائل مزعجة يمكنك حذف البريد العشوائي، ستتوفر هذه الميزة للمشتركين في خدمة الآي كلاود بلس المدفوعة.

حماية الأطفال من المحتوى الضار

في تطبيق الرسائل عندما يقوم الطفل بإرسال أو استقبال صور ذات محتوى حساس (عنف، أو ذو أبعاد جنسية مثلاً) سوف يتم حجب الصورة وعرض تنبيه للطفل، وعندما يحاول الطفل عرض الصورة سوف يشرح النظام له لماذا تم حجبها.

يجب أن يكون حساب الطفل مدرج ضمن العائلة في سحابة الآي كلاود، حيث سيستقبل الأب إشعاراً بذلك. لا يتم رفع الصور إلى خوادم ابل وإنما يتم تحليلها على الجهاز بواسطة الذكاء الاصطناعي كما أن ذلك لا يؤثر على سرية الرسائل المشفرة بنظام التشفير التام End to end encryption.

تقرير الخصوصية في النظام

هي ميزة قدمتها ابل في متصفح سفاري العام الماضي مع تحديث iOS 14 وهي الآن تعيد تقديمها لكن على مستوى كامل النظام في تحديث iOS 15 و iPadOS 15.

يمكن الوصول إليها بالذهاب إلى الإعدادات Settings > الخصوصية Privacy > تقرير خصوصية التطبيقات App Privacy Report.

سوف تعرض لك تلك الميزة عدد مرات وصول التطبيقات إلى البيانات والحساسات خلال السبعة أيام الأخيرة، إذا وجدت شيئاً غريباً غير مألوف يمكنها أن تتخذ بعدها الإجراءات المناسبة مثل حذف التطبيق.

مكالمات الطواريء

الآن يمكن إجراء مكالمات الطواريء بطرق مختلفة مثل الضغط خمس مرات على الزر الجانبي بشكل متتابع، أو الضغط على الزر الجانبي مع زر خفض الصوت، وبعد ذلك سيتم إجراء مكالمة الطواريء بعد عداد لمدة 8 ثوانٍ.



خاصية ملخص الإشعارات

من مزايا تحديث iOS 15 في الإشعارات كانت ميزة ملخص الإشعارات Notifications Summary والتي كما يشير اسمها تعرض لك ملخصاً للإشعارات خلال فترة معينة حتى لا تفوت شيئاً.

الآن مع تحديث iOS 15.2 تم تحسين تلك الميزة بصورة أفضل لتعرض الإشعارات في شكل بطاقات أو كروت، لسهولة استعراض الإشعارات.

تطبيق الموسيقى

في تطبيق الموسيقى بات من الممكن الآن البحث عن المقاطع الموسيقية داخل قوائم التشغيل، وهي ميزة كانت مطلوبة منذ فترة طويلة.

خاصية Private Relay .. بديل الـ VPN ؟

خاصية ابل Private Relay تعتبر شبيهة نوعاً ما بخدمات الـ VPN، و تقوم بحجب عنوان الـ IP الخاص بالمستخدم عن المواقع وتقوم بمنحه IP آخر جديد وبالتالي منع تتبع المستخدم وتعقبه. الخيار الخاص بتلك الميزة بات يسمى Limit IP Address Tracking وقد بات متاحاً الآن ضمن تحديث iOS 15.2.

سوف يتوجب عليك الاشتراك في خدمة الآي كلاود بلس (المسمى الجديد للخدمة المدفوعة) باشتراك يبدأ من 0.99$ في الشهر للحصول على 50 جيجابايت سعة تخزين ومزايا أخرى منها ميزة Private Relay.

تتيح الخدمة خيارين للتخصيص إما استخدام عنوان IP مقارب لعنوان الـ IP الحقيقي أو عنوان IP آخر في نفس دولتك ومنطقتك الزمنية، بخلاف خدمات VPN التي تعطيك حرية أكبر في اختيار عنوان موقع الجهاز حتى وإن كان خارج دولتك وبالتالي إتاحة أمور مثل فك الحظر عن المواقع المحجوبة. ميزة Private Relay موجهة أكثر لحفظ الخصوصية منها لفك الخدمات والمواقع المحجوبة.

أشياء أخرى في التحديث

إعادة تصميم تطبيق Apple TV على الايباد.