ريلمي تستعد لإطلاق سلسلة Realme GT 2 عالمياً يوم 20 ديسمبر

أعلنت اليوم الشركة الصينية ريلمي – Realme أنها تستعد للإعلان عن سلسلة Realme GT 2 عالمياً يوم 20 ديسمبر وذلك سيكون من خلال حدث خاص تحت شعار Innovation Forward.

كان قد أكد الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي سابقاً بأنه سيتم إطلاق الهاتف الرائد في السلسلة Realme GT 2 Pro بمعالج كوالكم الرائد Snapdragon 8 Gen 1.

بناءً على التسريبات السابقة، اتضح أن هاتف Realme GT 2 Pro يأتي برقم طراز RMX3300 وقد استطاع أن يسجل 1025215 نقطة على منصة AnTuTu.

ظهرت مواصفات الهاتف من خلال قائمته الخاصة على AnTuTu والتي كشفت عن أنه يحتوي على ذاكرة وصول عشوائي (رامات) بحجم 12 جيجابايت من النوع LPDDR5، مصحوبة بذاكرة تخزين داخلية سعتها 256 جيجابايت من النوع UFS 3.1.

أما وفيما يتعلق بشكل وتصميم الهاتف، بناءً على العروض المُسربة، يبدو أن الهاتف سيأتي بتصميم كاميرا أفقي من الخلف، لكي يكون شبيه مع تصميم هواتف Google Pixel 6 ولكن من نتوء بارز قليلاً.

من حيث قدرات التصوير الفوتوغرافي، من المُرجح أن يأتي الهاتف بكاميرا مزدوجة وستكون الكاميرا الرئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع عدسة فائقة الاتساع بدقة 8 ميجابكسل وعدسة GR لتقديم أفضل أداء تصوير من خلال تقنية تقليل مستوى الظلال ومقاومة الإضاءة الخلفية.

سيتمتع الهاتف بشاشة قياسها 6.8 بوصة عبارة عن لوحة عرض OLED بمعدل تحديث 120 هرتز. اليوم تم رصد الهاتف على منصة 3C الصينية، مما يعني أنه أصبح على أتم الاستعداد للإطلاق في الصين.

سيتم تشغيل الهاتف ببطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة، وربما قد تكون داعمة للشحن فائق السرعة بقدرة 125 واط. أما وفيا يتعلق بسعر الهاتف، فقد أكد الرئيس التنفيذي لشركة ريلمي بأن هاتف Realme GT 2 Pro سيأتي بسعر 800$ دولار أمريكي.

على كل حال من المتوقع أن نحصل على مزيداً من التفاصيل حول الهاتف وتأكيد على مواصفاته النهائية خلال الأيام القليلة القادمة وقبل أن يتم الإعلان عنه أو عن بقية هواتف السلسلة بشكل رسمي يوم 20 ديسمبر المقبل.