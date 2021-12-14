كيم كارداشيان تنجح في اختبار المحاماة

تمكنت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان- أخيراً – أن تنجح في اجتياز مرحلة صعبة في مسعى لها أن تصبح محامية، وقالت مغردةً على تويتر يوم الاثنين إنها اجتازت اختبار السنة الأولى لطلاب دراسة القانون في ولاية كاليفورنيا الذي يقام على مدار يوم كامل للذين لا يسلكون الطريق التقليدي في دراسة القانون عبر دخول كلية الحقوق في إحدى الجامعات.

وقالت على حسابها الذي يتابعه أكثر من 70 مليون :”يا إلهي لقد نجحت في اجتياز الاختبار”، وأضافت: “لمن لا يعلم رحلتي في دراسة القانون، لم يكن الأمر سهلا على الإطلاق”.

يشار إلى أن كارداشيان تدرس القانون في كاليفورنيا عبر برنامج يسمح بذلك تحت إشراف محام مخضرم أو قاض وهي من بين ولايات قليلة لديها مثل هذا البرنامج، وباجتياز ذلك الاختبار ستصبح كارداشيان قادرة على استكمال دراسة القانون والتقدم لاختبار نقابة المحامين من أجل الحصول على ترخيص لممارسة المهنة.

وتجدر الإشارة إلى أن كارداشيان قد فشلت في الاختبار 3 مرات قبل اجتيازها له وقد كان ذلك الفرصة الأخيرة لها، إذ تسمح كاليفورنيا عادة بأداء اختبار طلاب السنة الأولى في القانون 3 مرات فقط، لكنها أعطت أي شخص فشل في اختبار يونيو 2020 محاولة إضافية واحدة بسبب جائحة كورونا.

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