هواتف ايفون 14 برو قد تأتي بدقة 48 ميجابكسل لأول مرة!

هواتف ايفون 14 برو و ايفون 14 برو قد تأتي بكاميرا ذات دقة 48 ميجابكسل بالإضافة إلى تسجيل مقاطع فيديو بدقة تصل إلى 8K وفقاً لما ذكره المحلل الشهير Ming-Chi Kuo المهتم بشئون ابل.

الكاميرات الخلفية في هواتف ايفون 14 برو و ايفون 14 برو ماكس سوف تكون بدقة 48 ميجابكسل عوضاً عن الدقة التقليدية في هواتف الايفون منذ سنوات وهي 12 ميجابكسل لكافة الكاميرات.

الترقية إلى دقة 48 ميجابكسل سوف تقتصر على الأرجح على الكاميرا الرئيسية بينما قد تبقى الكاميرا واسعة المجال والكاميرا المكبرة على حالها.

هل ستكون 48 ميجابكسل حقيقية؟

في حقيقة الأمر، فإن الهواتف التي تأتي كاميراتها بدقة عالية لا تنتج بالضرورة صوراً ذات جودة أعلى. أي أن هواتف الايفون سوف تكون قادرة على إنتاج صوراً بدقة 48 ميجابكسل لكن هذا ليس السبب الرئيسي وإنما السبب الذي يكمن من خلف ذلك تقنية دمج البكسلات Pixel Binning.

هذه التقنية ليست بجديدة وإنما هي متوفرة منذ سنوات عديدة في هواتف الأندرويد وفيها مثلاً يمكن دمج أكثر من بكسل في بكسل واحد لإنتاج صورة واحدة بجودة أعلى لكل مع دقة (حجم) أقل.

بمعنى آخر فإن وظيفة الكاميرا الأساسية ذات دقة 48 ميجابكسل هي دمج أربعة بكسلات في بكسل واحد لإنتاج صورة واحدة بدقة 12 ميجابكسل ذات جودة عالية وتفاصيل أغنى.

عادة ما يفهم المستخدم أن الدقة Resolution الأعلى تعني بالضرورة جودة أفضل ولكن ذلك ليس صحيحاً لأن دقة الصورة تشير إلى حجمها فقط أما جودة الصورة فذلك أمر يتحكم به عوامل كثيرة أخرى.