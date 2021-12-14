رصد صور عالية الجودة لتابلت سامسونج المرتقب Galaxy Tap A8!

بعيداً عن سلسلة حواسيب سامسونج اللوحية المرتقبة Galaxy Tap S8، يُقال بأن العملاق الكوري يعمل على سلسلة جديدة باسم Galaxy Tap A8 وسوف تستهدف مستخدمي الفئة المتوسطة والاقتصادية.

خلال الأيام الماضية، ظهرت العديد من العروض المُسربة لتابلت Galaxy Tap A8، ولكنها كانت مُشوهة تماماً بسبب العلامات المائية المطبوعة على الصور وهو ما دفعنا لتأجيل التحديث عنه بأي شكل من الأشكال.

اليوم، بفضل مُسرب على موقع تويتر باسم Snoopy أصبح لدينا صور عالية الجودة تكشف عن شكل وتصميم التابلت من أكثر من زاوية مختلفة.

من خلال الصور ستدركون على الفور بأنه تابلت اقتصادي سيكون ميسور التكلفة ويستهدف مستخدمي الميزانيات المحدودة، فهو يمتاز بحواف سميكة نسبياً، مع كاميرا أمامية مثبتة في الحافة العلوية عند الإمساك بالتابلت باتجاه أفقي.

ستجد في الحافة السفلية منفذ USB-C وشبكتين لمكبرات الصوت على الحافة اليمنى وشبكتين أخريين على الحافة اليسرى وبهذا الشكل يمكنا التأكد بأن التابلت يحتوي على مكبرات صوت رباعية. أيضاً يمكنك رؤية فتحة الميكروفون على الحافة اليسرى.

هذا ليس هو كل شيء، توجد أزرار خفض ورفع الصوت في الحافة الحالية بجانب زر التشغيل الرئيسي، مع فتحة إضافية للميكروفون. في الأسفل يتواجد درج لشريحة SIM بجانب فتحة لمقبس سماعة الرأس 3.5 ملم.

على ظهر التابلت توجد كاميرا واحدة فقط، ولا يوجد أي أثر لوحدة إضاءة Flash LED. أما بالنسبة لمواصفات التابلت الرئيسية، فيقال أنه يتمتع بشاشة 10.5 بوصة دقتها +FHD بمعدل تحديث 60 هرتز.

سيتم تشغيل تابلت Galaxy Tap A8 بمعالج UNISOC مع ذاكرة وصول عشوائي (رامات) تصل إلى 4 جيجابايت مع مساحة تخزين داخلية تصل إلى 128 جيجابايت.

من حيث قدرات التصوير الفوتوغرافي، يأتي التابلت بكاميرا أمامية متواضعة دقتها 5 ميجابكسل مع كاميرا خلفية دقتها 8 ميجابكسل. في النهاية يُقال بأن التابلت يحتوي على بطارية 7040 مللي أمبير في الساعة.

لا نعلم ما هو مدى صدق الشائعات بخصوص كيفية التسعير، ولكن من المُرجح أن يبدأ سعر التابلت بقيمة 240 يورو لإصدار 3 + 32 جيجابايت، في حين أن إصدار 4 + 128 جيجابايت سيأتي بتكلفة مالية قدرها 360 يورو.