رحيل أحد أبطال الفيلم الأيقوني “المومياء”

توفي المخرج والممثل المصري محمد نبيه عن عمر ناهز 91 عاماً، بعد مشوار فني امتد لأكثر من 60 عاماً؛ قدم خلالها أفلاما سينمائية ومسلسلات تلفزيونية مهمة على خارطة الفن المصري، وكان أحد أبطال الفيلم الأيقوني ذائع الصيت، “المومياء”، ووفقاً لنقابة المهن السينمائية المصرية فقد ووري جثمان الفقيد الثرى- اليوم الثلاثاء- في القاهرة.

أخرج الفنان الراحل عددا من أبرز الأعمال التلفزيونية، من أشهرها مسلسل “عائلة الأستاذ شلش”، بطولة صلاح ذو الفقار، ليلى طاهر، محمود الجندي، أحمد سلامة، عماد رشاد، تحية الأنصاري، زوزو نبيل وماجدة زكي.

كما قدم نبيه “فوازير إحنا فين” من بطولة سمير صبري، سماح أنور، حسن كامي وشيرين سيف النصر.

كما شارك الفقيد ممثلاً في 11 فيلما كان آخرهم فيلم “المومياء” للراحل شادي عبد السلام، حيث ظهر بشخصية تاجر الآثار “مراد”، وظل هذا الدور أبرز علامة في مشواره التمثيلي، علاوةً على اشتراكه في أفلام أخرى منها “أين عمري” و”صوت من الماضي” و”مع الأيام” و”ساحر النساء”.

ولد محمد نبيه عام 1930، وكانت بدايته المهنية مهندسا للصوت، ثم توجه إلى التصوير والمونتاج قبل أن يتخذ أولى خطواته في مجال التمثيل بفيلم (حكم قراقوش) عام 1953، ليتجه بعد ذلك للتأليف والإخراج فقدم فيلمه التلفزيوني الأول “جريمة في الظلام”، بطولة شويكار ومحمد توفيق وجلال الشرقاوي، كما قدم أفلام “أصعب جواز” و”الشيطان يدق بابك” و”المتهم” و”المشاغب ستة”.

تجدر الإشارة إلى أن الفقيد نال تكريمات عدة أهمها تكريم مهرجان جمعية الفيلم، ومهرجان المركز الكاثوليكي المصري للسينما والعديد من المهرجانات الأخرى.

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