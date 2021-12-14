جائزة “البحر الأحمر السينمائي” في جدة تذهب لفيلم “برايتن الرابع”

منح مهرجان البحر الأحمر السينمائي في السعودية جائزة أفضل فيلم “اليُسر الذهبية” للفيلم “برايتن الرابع” إخراج “ليفان كوجواشفيلي” من جورجيا، بعد أن أعلن المهرجان عن مجمل جوائز دورته الأولى التي أقيمت بمدينة جدة.

اشترك في إنتاج الفيلم جورجيا وروسيا وبلغاريا والولايات المتحدة الأميركية وموناكو، ويجسد قصة بطل مصارعة أولمبي سابق يسافر إلى نيويورك ليتعامل مع تداعيات الفوضى التي تسبب فيها ابنه المدمن على القمار، والذي يسعى للزواج من أجل الحصول على إقامة دائمة، ليكتشف الأب أن الحياة في الولايات المتحدة لا تختلف كثيرا عن جورجيا.

وذهبت جائزة لجنة تحكيم المسابقة الرسمية الخاصة للفيلم الإيراني “على الطريق”، من إخراج “بناه بناهي”، كما منحت المصور أمين جعفري جائزة أفضل مساهمة سينمائية عن الفيلم ذاته، فيما تحصل العراقي حيدر رشيد على جائزة أفضل مخرج عن فيلم “أوروبا”، كما تحصل مانو خليل على جائزة أفضل نص سينمائي عن الفيلم السوري “جيران”.

وأحرزت “أرويندا كرانا” جائزة أفضل ممثلة عن دورها في الفيلم الإندونيسي “يوني”، بينما ذهبت جائزة أفضل ممثل إلى آدم علي عن دوره في الفيلم العراقي “أوروبا”.

أما جائزة أفضل فيلم سعودي ففاز بها فيلم “تمزق”، للمخرج حمزة جمجوم، فيما تحصل فيلم “فرحة” للمخرجة الأردنية دارين سلام على شهادة تقدير خاصة، أما في مسابقة الأفلام القصيرة ففاز فيلم “تالافيزيون” من الأردن للمخرج “مراد أبو عيشة” بجائزة اليُسر الذهبية.

وفي مسابقة الأفلام التفاعلية فاز بجائزة اليُسر الذهبية فيلم “نهاية الليل” للمخرج الدنمركي ديفيد أدلر، بينما ذهبت جائزة اليُسر الفضية لفيلم “تناسخ” من تايوان إخراج سن شين وانغ.

وفاز بجائزة الجمهور في المهرجان وقدرها 50 ألف دولار فيلم “أنت تشبهني” للمخرجة المصرية دينا عامر.

وتجدر الإشارة إلى أن مهرجان البحر الأحمر السينمائي قد أطلق دورته التأسيسية في 6 ديسمبر بمشاركة 138 فيلما من 67 دولة وحضور عدد كبير من نجوم وصناع السينما العالمية.

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