اكتشاف “كنز دفين” في بولندا لآثار ديناصورات

أفاد جيولوجيون في بولندا أنهم عثروا على مئات من آثار أقدام الديناصورات التي كانت محفوظة في حالة جيدة لدرجة أنه أمكن رؤية آثار جلدها الحرشفي، مما يلقي الضوء على نظام بيئي معقد يعود إلى نحو 200 مليون سنة مضت-وفقاً لما نقلته وكالة رويترز للأنباء.

ووصف المعهد الجيولوجي البولندي-“المعهد الوطني للبحوث”- الاكتشاف المثير بأنه “كنز دفين”، حيث عُثر على الآثار والعظام المتحجرة في منجم طيني مفتوح في “بوركوفيتسه”، التي تبعد 130 كيلومتراً جنوبي العاصمة البولندية “وارسو”.

يُشار إلى أن طول أكبر آثار أقدام الديناصورات من آكلة اللحوم، يبلغ 40 سنتيمترا ويمكن رؤية تفاصيل الجلد في كثير من الحالات، فيما قال الجيولوجي “جيجوش نيدجفيدسكي” إنه بالإمكان قراءة سلوك الديناصورات وعاداتها في الآثار التي تركتها وإن لديهم آثار لديناصورات وهي تجري وتسبح وتستريح وتجلس.

وتجدر الإشارة إلى أنه تم العثور على عدة مئات من آثار الديناصورات، تعود لــ 7 أنواع على الأقل، ويقول الجيولوجيون إنه من المرجح أن يعثروا على المزيد، كما عثروا على بقايا من عظام الحيوانات والأسماك.

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