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📹رياضة الباركور في ليبيا تخطو أولى خطواتها نحو العالمية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تعد رياضة الباركور إحدى أنواع فنون القتال، والتي تعتمد على سرعة الحركة عند الانتقال من نقطة إلى أخرى، حيث يسعى ممارسو هذه الرياضة إلى اجتياز العقبات، والحواجز الطبيعية أو الجدران عبر القفز أو الدحرجة من فوقها أو تسلقها، وفي ليبيا اعتمد فريق”فري رن فورس” من قبل الاتحاد الدولي للعبة الباركور سنة 2018 كأول وأفضل فريق في البلاد… المزيد في هذا الفيديو من برنامج العشية

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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