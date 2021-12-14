📹رياضة الباركور في ليبيا تخطو أولى خطواتها نحو العالمية

تعد رياضة الباركور إحدى أنواع فنون القتال، والتي تعتمد على سرعة الحركة عند الانتقال من نقطة إلى أخرى، حيث يسعى ممارسو هذه الرياضة إلى اجتياز العقبات، والحواجز الطبيعية أو الجدران عبر القفز أو الدحرجة من فوقها أو تسلقها، وفي ليبيا اعتمد فريق”فري رن فورس” من قبل الاتحاد الدولي للعبة الباركور سنة 2018 كأول وأفضل فريق في البلاد… المزيد في هذا الفيديو من برنامج العشية

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية