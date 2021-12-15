Huawei P50 Pocket – هاتف قابل للطي من هواوي مستوحى من تصميم Galaxy Z Flip 3!

بعد أسابيع طويلة من التسريبات، هواوي تضع حداً لجميع الشائعات وتحدد يوم 23 ديسمبر القادم موعداً لحدث إطلاق عالمي من أجل الإعلان عن أول هاتف قابل للطي مستوحى من تصميم Galaxy Z Flip 3 وسيأتي باسم Huawei P50 Pocket.

وقد أكدت الشركة على إنها تعتزم الإعلان عن ساعة ذكية جديدة خلال الحدث وهي ساعة HUAWEI Watch D مع نظام مراقبة ضغط الدم BP.

بالطبع العملاق الصيني لم يذكر أي شيء عن هاتف Galaxy Z Flip 3 ولم يذكر الرئيس التنفيذي بشكل مباشر أنهم يعتزمون منافسة هاتف سامسونج القابل للطي.

للأسف حتى الصورة التي شاركتها هواوي على صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي لم تحمل في طياتها أي تفاصيل. ولكن الجميع يعتقد بأن الهاتف القادم القابل للطي هو آتي لمنافسة Galaxy Z Flip 3 على وجه التحديد، خاصة وبعد النجاح المبهر الذي حققه هاتف سامسونج على مدار الأشهر الماضية.

يُقال بأنه تم رصد هاتف P50 Pocket في الصين باسم Mate V ويأتي بتصميم صدفي قابل للطي، ولكن على غرار Galaxy Z Flip 3، فهذا الهاتف القادم من هواوي يحتوي على معالجها الخاص Kirin 9000 والذي لا يوفر الدعم لتقنية 5G، وإنما 4G فقط.

ولكن بعض التسريبات تؤكد على أن الإصدار العالمي من هاتف Huawei P50 Pocket سيكون مدعوماً بمعالج Snapdragon 888 SoC.

بعض التسريبات كشفت على وجود كاميرا خلفية عمودية، في حين أن بعض التسريبات الأخرى كشفت على وجود كاميرا دائرية ثلاثية مع شاشة خلفية، ولا نعلم أيهم يستحق التصديق.

أما بالنسبة لساعة HUAWEI Watch D فهي ستكون أول ساعة ذكية لشركة هواوي تدعم مراقبة ضغط الدم “Blood Pressure” والتي ستأتي بشاشة مربعة الشكل مع حواف منحنية ويحتوي الجانب الأيمن من الساعة على زر Health وزر أخر Home.

بناءً على الشائعات، تحتوي الساعة من الداخل على وحدة قياس مدمجة لمحاكاة قياس الضغط الدم وستكون أكثر دقة في البيانات التي توفرها. ومن المؤكد أن تدعم الساعة تخطيط القلب أو قياس مخطط كهربائية القلب وستعمل بنظام HarmonyOS وربما قد تعلن هواوي أثناء الحدث عن نظارات بلوتوث وأجهزة أخرى.