تعطل تطبيق واتس اب على الايفون لأسباب مجهولة!

بشكل مفاجيء ظهر مؤخراً خلال الأيام الأخيرة شكاوى بخصوص تعطل تطبيق واتس اب على الايفون دون معرفة السبب وراء ذلك.

بحسب شكاوى المستخدمين، فإن تطبيق واتس اب يتعطل وينهار بشكل مفاجيء بمجرد الضغط على أيقونة التطبيق كما أن المشكلة أيضاً ظهرت على النسخة التجريبية من التطبيق على الايفون.

المشكلة قد يكون لها علاقة بتطبيق واتس اب نفسه مع التحديثات الأخيرة له وخاصةً أن المشكلة متواجدة على التطبيق الرسمي والتجريبي.

بعض المستخدمين ربطوا بين إطلاق تحديث iOS 15.2 من ناحية وبين ظهور مشكلة انهيار التطبيق من ناحية أخرى لكن على الأرجح أن هذه المشكلة متواجدة من قبل ذلك مما يطعن في تلك النظرية.

بغض النظر عن السبب الرئيسي وراء انهيار وتعطل تطبيق واتس اب على الايفون، لم تقم شركة ميتا الشركة الأم – فيسبوك سابقاً – بالإعلان عن أي تصريح رسمي حول ذلك الأمر.

المشكلة ليست مقتصرة فقط على النسخة العادية والتجريبية من التطبيق بل تشمل كذلك نسخة الأعمال WhatsApp Business.

للأسف تبدو الحلول المتوفرة قليلة الحيلة وليست مناسبة للجميع، فحلول مثل حذف التطبيق وإعادة تثبيته قد تعرض المستخدم إلى فقدان محادثات وملفات مهمة قد لا يستطيع استرجاعها مرة أخرى، لأن واتس اب يخزن البيانات على الجهاز وليس على خوادمه الخاصة.

يعتبر تطبيق واتس اب تطبيق المحادثة الفورية الأول عالمياً بما يزيد عن 2.3 مليار مستخدم حول العالم، ولذا مشكلة كهذه قد يكون لها أثر بالغ وخاصةً لأولئك الذين يعتمدون كثيراً على التطبيق في التواصل الشخصي والعمل.