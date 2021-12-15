هاتف Galaxy M33 5G – هاتف جديد ينضم لعائلة Galaxy M ببطارية 6000 مللي أمبير!

بدأت تسريبات هاتف سامسونج Galaxy M33 في الظهور بداية من شهر أكتوبر الماضي، على الرغم ما إنها لم تحمل معها الكثير من التفاصيل حول هذا الهاتف.

اليوم، وبعد مرور شهر ونصف تقريباً، لدينا تفاصيل جديدة وإن كانت بسيطة للغاية ولكنها قد تكون في غاية الأهمية لمستخدمي الفئة المتوسطة. دعونا نتعرف على هذه الإضافة البسيطة بالتفصيل.

بناءً على التقرير الصادر من موقع SamMobile فقد تم اعتماد هاتف جديد لشركة سامسونج يحمل رقم طراز EB-BM336ABN من قِبل هيئة Saftey Korea، وتبلغ سعة بطارية الهاتف 5880 مللي أمبير في الساعة، مما يعني أنه سيتم تسويق الهاتف بسعة بطارية نموذجية تبلغ 6000 مللي أمبير في الساعة.

بناءً على تسريبات سابقة، فمن المُتوقع أن البطارية الجديدة تنتمي إلى هاتف Samsung Galaxy M33 5G الذي يحمل رقم طراز SM-M336 وسيكون مختلفاً تماماً عن هاتف Samsung Galaxy A33 5G والذي من المتوقع أن يحتوي على بطارية سعتها 5000 مللي أمبير في الساعة.

البعض يعتقد أن هاتف Galaxy M33 5G سيكون عبارة عن نسخة معاد تصميمها (مُحسنة) من الهاتف الأصلي Galaxy A33 5G، وهذا نتيحة التشابه الكبير بين أسلافهم السابقين Galaxy A32 5G و Galaxy M32 5G.

ولكن إذا كان هذا يعني أي شيء فهو يعني شيء واحد مهم، وهو أنه أصبح من الصعب ربط مواصفات هاتف Galaxy M33 5G بمواصفات هاتف Galaxy A33 5G. بمعنى أخر، لقد أصبح من الصعب التكهن بمواصفات هاتف Galaxy M33 5G.

وبالتالي، سيتعين علينا الانتظار مزيداً من الوقت حتى الحصول على قوائم الشهادات والتسريبات الأخرى الخاصة بتلك الهواتف على وجه التحديد.

أما وبالنسبة لهاتف Galaxy A33 5G، فمن المتوقع أن يأتي بشكل وتصيم مشابه إلى حد كبير مع هاتف مثل Galaxy A73 و Galaxy A53 وبنفس الألوان أيضاً. ولكن الاختلاف الوحيد الملحوظ في الجانب الأمامي هو أن الهاتف الجديد سيحتوي على كاميرا سيلفي على شكل قطرة ندى بدلاً من الفتحة المركزية المثقوبة.

وعلى الرغم من أن هاتف Galaxy A33 5G سيتمتع بتصنيف IP67 لمقاومة الماء والغبار، إلا إنه سوف يفتقر لمقبس سماعة الرأس 3.5 ملم.