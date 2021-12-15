اليونسكو تضيف الخط العربي إلى قائمة التراث غير المادي

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة “اليونسكو”، يوم أمس الثلاثاء، عن إدراجها الخط العربي في تراثها غير المادي، نظراً لما يشكله من قيمة رمزية ثقافية في العالمين العربي والإسلامي.

جاءت هذه الخطوة نتيجةً لسعي 16 دولة مسلمة أو ذات غالبية مسلمة، إلى إدراج الخط في لائحة تراث اليونسكو، ما جعل ملف ترشيحه ملفاً متميزاً، نظراً لتقديمه من أكبر عدد دول في الوقت نفسه.

ومن المتوقّع، النظر في 60 ترشيحاً آخر من دول مختلفة، في الاجتماع الـ 16 للجنة الدولية الحكومية لصون التراث الثقافي غير المادي، المُنعقد عبر الإنترنت من 13 إلى 18 ديسمبر.

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