Oppo Find N – وأخيراً أوبو تُعلن عن أول هاتف قابل للطي بمواصفات غير مسبوقة

وبدون أي مقدمات، أعلنت العلامة التجارية الرائدة Oppo التابعة لشركة BBK Electronics عن أول هاتف قابل للطي يحمل اسم Oppo Find N وسوف نتعرف معكم الآن على جميع مواصفات الهاتف بالتفصيل.

بادئ ذي بدء دعونا نلقي نظرة على مواصفات شاشة الهاتف، يبلغ قياس الشاشة الرئيسية 7.1 بوصة والتي تعمل بدقة 1920×1792 وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED بتقنية LTPO مما يعني أنها تعمل بمعدل تحديث ديناميكي من 1 هرتز وحتى 120 هرتز من أجل توفير الطاقة. يبلغ معدل سطوع الشاشة 1000 نقطة ضوئية.

أما بالنسبة لحجم الشاشة الثانوية، فهي تأتي مقاس 5.49 بوصة بدقة عرض 1972×988 بكسل وهي عبارة عن لوحة عرض AMOLED أيضاً ولكن بمعدل تحديث قياسي بسرعة 60Hz. هذه الشاشة بتقنية LTPS وهي عبارة عن شاشة منحنية محمية بزجاج Gorilla Glass Victus.

يتم تشغيل الهاتف بمعالج Snapdragon 888 SoC مقترناً بذاكرة وصول عشوائي 8 أو 12 جيجابايت، الإصدار الأول يأتي بذاكرة تخزينية سعتها 256 جيجابايت، في حين أن الإصدار الثاني يأتي بسعة تخزينية حجمها 512 جيجابايت. اعتمدت أوبو على نوع ذاكرة الرام LPDDR5 وذاكرة تخزينية من النوع UFS 3.1.

أما وفيما يتعلق بقدرات التصوير الفوتوغرافي في هاتف Oppo Find N، فقد اعتمدت الشركة على كاميرا خلفية ثلاثية، مما يعني أن الهاتف يحتوي على 5 كاميرات. المستشعر الرئيسي بدقة 50 ميجابكسل طراز IMX766 من شركة سوني مدعوم بتقنيةAll-Pixel Omni-Directional PDAF بفتحة عدسة f/1.8 مع تثبيت بصري OIS.

بجانب المستشعر الرئيسي تأتي عدسة فائقة الاتساع بدقة 16 ميجابكسل طراز IMX481 بفتحة عدسة f/2.2، مصحوبة بعدسة تيليفوتوغرافي بدقة 13 ميجابكسل بفتحة عدسة f/2.4.

أما وبالنسبة للكاميرا الأمامية، فقد استخدمت الشركة الصينية نفس المستشعر بالضبط “IMX615” على شاشة الهاتف الداخلية والشاشة الثانوية بفتحة عدسة f/2.4.

أما وبالنسبة لعمر البطارية فستجد بطارية سعتها 4500 مللي أمبير في الساعة تدعم الشحن السلكي السريع بقدرة 33 واط والشحن اللاسلكي السريع بقدرة 15 واط. وكذلك يدعم الهاتف الشحن اللاسلكي العكسي بقدرة 10 واط.

يحتوي الهاتف على ماسح ضوئي لبصمات الأصابع مُثبت على الجانب ويوفر الدعم لتقنية 5G مع بلوتوث 5.2 وفتحة مزدوجة لشرائح SIM ويأتي بنظام أندرويد 11 وواجهة ColorOS 12.