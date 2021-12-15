انستغرام تُطلق ميزة Playback لإعادة نشر القصص المُفضّلة

في إطار سعيها لتطوير إنستغرام، كشفت شركة ميتا الأمريكية عن ميزة جديدة لإعادة نشر القصص المُفضّلة أطلقت عليها Playback.

ومن خلال هذه الميزة، سيكون المستخدمون قادرين على إعادة نشر أفضل 10 قصص نشروها على حسابهم في التطبيق خلال العام.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن الميزة ستقوم باختيار القصص بشكل مستقل، وستُتيح للمستخدم الفرصة فيما بعد لتعديل القصص المختارة، كاختيار قصص من الأرشيف أو حذف بعض القصص.

وأكدت الشركة الأمريكية أنّ مستخدمي إنستغرام سيُشاهدون رسالة في موجز التطبيق، تطلب منهم إنشاء مجموعتهم الخاصة من القصص التي نشروها خلال العام.

ويتوقع القائمون على إنستغرام تحقيق الميزة الجديدة نجاحاً كبيراً مشابهاً لنجاح ميزة اختيار أفضل 9 صور نشرها المستخدمون خلال العام، وإعادة جمعها في مجموعة واحدة، والتي أطلقتها في العام الماضي.

يُذكر أنّ إنستغرام حصل خلال الفترة الماضية على مجموعة كبيرة من الميزات الجديدة، التي تهدف ميتا من خلالها لجذب أكبر عدد من المستخدمين إليه.

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