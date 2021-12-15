واتس اب – الآن يمكنك سماع الرسائل الصوتية قبل إرسالها!

التسجيلات و الرسائل الصوتية من الأمور الشائعة عبر واتس اب والآن بات متاحاً الآن خيار جديد ضمن خيارات الرسائل الصوتية وهي إمكانية سماعها قبل إرسالها.

الآن يمكنك تسجيل الرسالة الصوتية بشكل طبيعي وبعد الانتهاء من التسجيل لن يتم إرسال الرسالة الصوتية مباشرة بل سيكون متاحاً أن تستمع إلى ما قمت بتسجيله ولك خيار الإرسال أو الحذف وتسجيل رسالة أخرى.

هذه الميزة الجديدة سوف تبدأ إتاحتها بدايةً من الآن فصاعداً وسوف تكون موجودة لكافة المستخدمين على منصتي الأندرويد و الايفون.

إذا كنت من هواة إرسال الرسائل الصوتية فسوف تكون تلك الميزة في غاية الأهمية وخاصةً إن كنت ترسل الرسائل ذات أهمية إلى مديرك أو مجموعة العمل.

سابقاً كان يتم الضغط المطول على زر الرسائل الصوتية مع السحب ثم تسجيل الرسالة الصوتية وفي حالة الانتهاء من التسجيل يقوم المستخدم بالإفلات ليتم الإرسال مباشرة.

They’re not mistakes, they’re rehearsals. Now you can preview your voice messages before you hit send. pic.twitter.com/ohnEVrGTvD — WhatsApp (@WhatsApp) ١٤ ديسمبر ٢٠٢١

هناك العديد من الخيارات التي تجعل من الرسائل الصوتية مميزة مثل تسريع الرسالة الصوتية وإرسال الرسائل بلا وقت زمني محدد للمدة في كل رسالة.

هناك أيضاً مزايا أخرى يجري العمل عليها وتطويرها فيما يتعلق بالإرسال الصوتي للرسائل مثل إمكانية تحويل الرسائل الصوتية إلى نصوص مكتوبة مباشرة.

أيضاً هناك مزايا تحت التطوير مثل إمكانية إنشاء الملصقات، وتوفير نسخة من التطبيق للايباد، وخاصية التفعلات على الرسائل، وأمور أخرى لها أثر إيجابي على تجربة الاستخدام.