📹 رحلة سياحية لقلب الصحراء الليبية

تزخر الصحراء الليبية بمناظر طبيعية يقصدها السياح من كل مكان للاستجمام، وهو ما دفع بعدد من شباب الفريق الليبي للمغامرة والاستكشاف من مختلف البلاد بالتوجه إلى منطقة جبال أكاكوس وبحيرة قبرعون، في جولة سياحية تستمر لعدة أيام، وهو ما يعتبر بمثابة دعم للسياحة الداخلية والخارجية، المزيد في التقرير التالي من برنامج العشية.

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