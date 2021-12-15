منوعات

📹 رحلة سياحية لقلب الصحراء الليبية

تم النشر منذُ 27 ثانية
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

تزخر الصحراء الليبية بمناظر طبيعية يقصدها السياح من كل مكان للاستجمام، وهو ما دفع بعدد من شباب الفريق الليبي للمغامرة والاستكشاف من مختلف البلاد بالتوجه إلى منطقة جبال أكاكوس وبحيرة قبرعون، في جولة سياحية تستمر لعدة أيام، وهو ما يعتبر بمثابة دعم للسياحة الداخلية والخارجية، المزيد في التقرير التالي من برنامج العشية.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك