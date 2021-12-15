سبعيني بريطاني يدخل موسوعة غينيس بموازنة مدخنة ضخمة على رأسه

تمكن المُسِنّ البريطاني جون إيفانز من تحقيق رقم قياسي جديد؛ لموازنة الأشياء على الرأس، بعدما نجح في موازنة مدخنة عملاقة بطول 8 أقدام على رأسه.

حيث ظهر الرجل البالغ من العمر 74 عاماً، والذي يعيش في مدينة إلكستون البريطاني في مقطع فيديو وهو يرتدي ثياب بابا نويل، قبل أن يضع المدخنة العملاقة على رأسه، ويُلقي فيها زوجاً من القنابل الدخانية لتبدو وكأنها تعمل.

وقال المُسِنّ البريطاني إن عمله في البناء جعله يفهم طريقة صُنع المداخن، وأشار إلى أنّه استخدم القطع المهملة من المباني المهدمة من أجل صناعة المدخنة العملاقة.

وحظي مقطع الفيديو الذي نشره جون إيفانز بتفاعل كبير على الإنترنت، حيث عبّر رواد مواقع الإنترنت عن إعجابهم بقدرة الرجل المُسِن على موازنة المدخنة العملاقة فوق رأسه.

يُذكر أنّ جون إيفانز يملك العشرات من الأرقام القياسية المتعلقة بالموزانة المسجلة في غينيس، أبرزها موازنة فتاتين على درّاجة، وموازنة 300 رغيف، ويسعى للوصول للرقم القياسي رقم 100 قبل وصوله لسِنّ الـ75.

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